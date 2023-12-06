https://ria.ru/20231206/ukraina-1914069921.html
Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием
Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием - РИА Новости, 06.12.2023
Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал сумасшествием отношение западных стран во главе с США к Украине. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:47
2023-12-06T11:47
2023-12-06T11:47
в мире
украина
сергей цеков
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал сумасшествием отношение западных стран во главе с США к Украине. Ранее президент США Джо Байден заявил, что для Штатов не согласовать новую помощь Украине будет "абсолютным сумасшествием" и несоответствием американским интересам. "Сумасшествием как раз является то, что американцы с помощью европейцев делают с Украиной на протяжении всех лет с момента обретения ею так называемой независимости в 1991 году", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, коллективный Запад ставит эксперименты над Украиной, организовывая государственные перевороты и развязывая военные конфликты, нацеленные на уничтожение украинского народа.
https://ria.ru/20231206/priznanie-1914055404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей цеков, джо байден
В мире, Украина, Сергей Цеков, Джо Байден
Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием
Сенатор от Крыма Цеков назвал отношение Запада к Украине сумасшествием