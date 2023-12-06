https://ria.ru/20231206/ukraina-1914069921.html

Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием

Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием - РИА Новости, 06.12.2023

Сенатор назвал отношение Запада к Украине сумасшествием

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал сумасшествием отношение западных стран во главе с США к Украине. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:47

2023-12-06T11:47

2023-12-06T11:47

в мире

украина

сергей цеков

джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал сумасшествием отношение западных стран во главе с США к Украине. Ранее президент США Джо Байден заявил, что для Штатов не согласовать новую помощь Украине будет "абсолютным сумасшествием" и несоответствием американским интересам. "Сумасшествием как раз является то, что американцы с помощью европейцев делают с Украиной на протяжении всех лет с момента обретения ею так называемой независимости в 1991 году", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, коллективный Запад ставит эксперименты над Украиной, организовывая государственные перевороты и развязывая военные конфликты, нацеленные на уничтожение украинского народа.

https://ria.ru/20231206/priznanie-1914055404.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сергей цеков, джо байден