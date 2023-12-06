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Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 06.12.2023
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12:33 06.12.2023 (обновлено: 17:15 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/trud-1914082653.html
Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах
Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 06.12.2023
Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах
Госдума приняла таблицу поправок ко второму чтению к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, среди которых поправки о введении... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:33
2023-12-06T17:15
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла таблицу поправок ко второму чтению к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, среди которых поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования мобильников даже в образовательных целях.. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. Ранее Госдума приняла инициативу в первом чтении 16 ноября.Законопроектом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. В первоначальной редакции использование телефонов в образовательных целях также было в списке исключений. Законопроект внесла в ГД группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.По словам одного из авторов поправок депутата ГД Сергея Колунова, поправка о введении труда как обязательного предмета позволит вернуть престиж рабочим специальностям."Слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье возвращаются в школы. Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", - сказал парламентарий.Ранее Володин заявлял, что к законопроекту предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок".Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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общество, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах

ГД приняла поправку о введении обязательного урока труда в школах с 1 сентября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУрок труда
Урок труда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Урок труда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла таблицу поправок ко второму чтению к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, среди которых поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах с 1 сентября 2024 года, а также о запрете использования мобильников даже в образовательных целях..
Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. Ранее Госдума приняла инициативу в первом чтении 16 ноября.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме одобрили поправку о запрете использования телефонов в школах
4 декабря, 14:58
Законопроектом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. В первоначальной редакции использование телефонов в образовательных целях также было в списке исключений. Законопроект внесла в ГД группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.
По словам одного из авторов поправок депутата ГД Сергея Колунова, поправка о введении труда как обязательного предмета позволит вернуть престиж рабочим специальностям.
"Слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье возвращаются в школы. Они привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", - сказал парламентарий.
Ранее Володин заявлял, что к законопроекту предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок".
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Она также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
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