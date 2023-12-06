https://ria.ru/20231206/trolleybus-1914172383.html

Во Владимире женщина провалилась в технический люк троллейбуса

Во Владимире женщина провалилась в технический люк троллейбуса - РИА Новости, 06.12.2023

Во Владимире женщина провалилась в технический люк троллейбуса

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено во Владимире после травмирования женщины, провалившейся в технический люк троллейбуса, сообщило в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:25

2023-12-06T17:25

2023-12-06T17:25

владимир

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено во Владимире после травмирования женщины, провалившейся в технический люк троллейбуса, сообщило в Telegram-канале СУСК по региону. "Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области по сообщениям в средствах массовой информации о получении женщиной травмы в ходе поездки на троллейбусе незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, при поездке на троллейбусе во Владимире "женщина провалилась в технический люк транспортного средства". Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. По информации прокуратуры региона, инцидент произошел во вторник. Троллейбус обсуживается АО "Владимирпассажиртранс". Ведомством установлено, что "ответственными лицами организации-перевозчика допущен выход на линию транспортного средства, имеющего неисправности, в том числе внутри салона, создающие угрозу причинения вреда здоровью пассажиров". В ходе дальнейших надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено состояние всего подвижного состава перевозчика, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20231028/lyuk-1905897989.html

https://ria.ru/20231102/avtobus-1906918051.html

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владимир, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область