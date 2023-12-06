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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:35
2023-12-06T13:35
2023-12-06T13:36
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 13.16 мск) сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях, затем (в 13.25 мск) - в Харьковской и Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, днепропетровская область, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской, Харьковской областях объявили воздушную тревогу