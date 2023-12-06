https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html

"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой

"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой - РИА Новости, 06.12.2023

"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой

Солдаты Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их бросило на передовой, сообщает Business Insider. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:43

2023-12-06T09:43

2023-12-06T15:38

политика

в мире

сергей шойгу

вооруженные силы украины

артемовский

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их бросило на передовой, сообщает Business Insider."Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитируют журналисты слова военного.Боец ВСУ также отметил, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются и маловероятно, что им будет найдено решение.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231206/udary-1914037011.html

артемовский

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, сергей шойгу, вооруженные силы украины, артемовский, украина, россия