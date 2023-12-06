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"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой - РИА Новости, 06.12.2023
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09:43 06.12.2023 (обновлено: 15:38 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html
"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой
"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой - РИА Новости, 06.12.2023
"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой
Солдаты Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их бросило на передовой, сообщает Business Insider. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:43
2023-12-06T15:38
политика
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вооруженные силы украины
артемовский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их бросило на передовой, сообщает Business Insider.&quot;Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение&quot;, — цитируют журналисты слова военного.Боец ВСУ также отметил, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются и маловероятно, что им будет найдено решение.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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политика, в мире, сергей шойгу, вооруженные силы украины, артемовский, украина, россия
Политика, В мире, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Артемовский, Украина, Россия
"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой

BI: ВСУ пожаловались, что украинское командование их бросило

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их бросило на передовой, сообщает Business Insider.
«

"Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — цитируют журналисты слова военного.

Боец ВСУ также отметил, что украинским военнослужащим приходится самостоятельно закупать генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет еще хуже. Он подчеркнул, что эти проблемы замалчиваются и маловероятно, что им будет найдено решение.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.
Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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