https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html
Журнал Time назвал человека года
Журнал Time назвал человека года - РИА Новости, 06.12.2023
Журнал Time назвал человека года
Певица Тейлор Свифт обошла Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге "человек года" по версии американского журнала Time. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:47
2023-12-06T15:47
2023-12-06T16:16
тейлор свифт (певица)
си цзиньпин
в мире
time (журнал)
человек года
владимир путин
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт обошла Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге "человек года" по версии американского журнала Time.В материале отмечается, что у обладательницы многочисленных наград "Грэмми" "был потрясающий год". Сейчас она совершает мировое турне Eras tour, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самой кассовой концертной кинокартиной в истории. Сама Тейлор, по информации открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.Певица возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году ее представили в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.В 2022-м человеком года Time назначил Владимира Зеленского и "дух Украины". В этот раз в списке претендентов оба отсутствовали. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев, — восходит к 1927 году.
https://ria.ru/20231205/time-1913833231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), си цзиньпин, в мире, time (журнал), человек года, владимир путин, новости шоу-бизнеса
Тейлор Свифт (певица), Си Цзиньпин, В мире, Time (журнал), Человек года, Владимир Путин, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Журнал Time назвал человека года
Тейлор Свифт обошла Путина, Си Цзиньпина и Барби в рейтинге "человек года" Time