https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html

Журнал Time назвал человека года

Журнал Time назвал человека года - РИА Новости, 06.12.2023

Журнал Time назвал человека года

Певица Тейлор Свифт обошла Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге "человек года" по версии американского журнала Time. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:47

2023-12-06T15:47

2023-12-06T16:16

тейлор свифт (певица)

си цзиньпин

в мире

time (журнал)

человек года

владимир путин

шоубиз

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт обошла Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби в рейтинге "человек года" по версии американского журнала Time.В материале отмечается, что у обладательницы многочисленных наград "Грэмми" "был потрясающий год". Сейчас она совершает мировое турне Eras tour, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самой кассовой концертной кинокартиной в истории. Сама Тейлор, по информации открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.Певица возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году ее представили в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.В 2022-м человеком года Time назначил Владимира Зеленского и "дух Украины". В этот раз в списке претендентов оба отсутствовали. Традиция выбирать человека года — лицо, группу или явление, оказавшее наибольшее влияние на мир в предшествующие 12 месяцев, — восходит к 1927 году.

https://ria.ru/20231205/time-1913833231.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тейлор свифт (певица), си цзиньпин, в мире, time (журнал), человек года, владимир путин, новости шоу-бизнеса