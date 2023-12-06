Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
13:39 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/tatarstan-1914101446.html
Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.12.2023
Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:39
2023-12-06T13:39
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
москва
казань
рустам минниханов
новикомбанк
казанский вертолетный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_361e40f1619b44872b681a40e7731c45.jpg
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона и модернизации его предприятий, сообщает пресс-служба главы республики. Документ подписан в Москве в ходе встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления АО "АКБ "Новикомбанк" Еленой Георгиевой. "В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Новикомбанком... По мнению сторон, данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона, а также модернизации его предприятий. В числе приоритетных направлений партнерства - кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение платежной инфраструктуры в Татарстане, в том числе за счет внедрения и использования системы быстрых платежей (СБП), развитие современных финансовых технологий на территории региона. Также в фокусе внимания - реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, в том числе ипотечным, создание новых рабочих мест. Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Татарстана, он осуществляет комплексное обслуживание таких промышленных предприятий, как Казанский вертолетный завод, "Камаз", "КАПО-Композит", Казанское моторостроительное производственное объединение и других. В мае 2023 года банк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. В Казани действует отделение банка.
https://ria.ru/20231204/tatarstan-1913708306.html
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html
республика татарстан (татарстан)
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35d60c43353262d93d67b9092836127b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика татарстан (татарстан), москва, казань, рустам минниханов, новикомбанк, казанский вертолетный завод, казанское моторостроительное производственное объединение
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Москва, Казань, Рустам Минниханов, Новикомбанк, Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение
Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимний город и на центр семьи "Казань"
Вид на зимний город и на центр семьи Казань - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимний город и на центр семьи "Казань". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона и модернизации его предприятий, сообщает пресс-служба главы республики.
Документ подписан в Москве в ходе встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления АО "АКБ "Новикомбанк" Еленой Георгиевой.
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Сразу 6 университетов Татарстана вошли в рейтинги лучших вузов России
4 декабря, 18:10
"В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Новикомбанком... По мнению сторон, данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона, а также модернизации его предприятий. В числе приоритетных направлений партнерства - кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение платежной инфраструктуры в Татарстане, в том числе за счет внедрения и использования системы быстрых платежей (СБП), развитие современных финансовых технологий на территории региона.
Также в фокусе внимания - реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, в том числе ипотечным, создание новых рабочих мест.
Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Татарстана, он осуществляет комплексное обслуживание таких промышленных предприятий, как Казанский вертолетный завод, "Камаз", "КАПО-Композит", Казанское моторостроительное производственное объединение и других. В мае 2023 года банк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. В Казани действует отделение банка.
Остров-град Свияжск - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Татарстан одержал победу во всероссийской акции "Вода России"
3 декабря, 19:35
 
Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваКазаньРустам МиннихановНовикомбанкКазанский вертолетный заводКазанское моторостроительное производственное объединение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала