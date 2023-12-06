https://ria.ru/20231206/tatarstan-1914101446.html

Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.12.2023

Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:39

2023-12-06T13:39

2023-12-06T13:39

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

москва

казань

рустам минниханов

новикомбанк

казанский вертолетный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853675797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_361e40f1619b44872b681a40e7731c45.jpg

КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона и модернизации его предприятий, сообщает пресс-служба главы республики. Документ подписан в Москве в ходе встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления АО "АКБ "Новикомбанк" Еленой Георгиевой. "В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Новикомбанком... По мнению сторон, данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона, а также модернизации его предприятий. В числе приоритетных направлений партнерства - кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение платежной инфраструктуры в Татарстане, в том числе за счет внедрения и использования системы быстрых платежей (СБП), развитие современных финансовых технологий на территории региона. Также в фокусе внимания - реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, в том числе ипотечным, создание новых рабочих мест. Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Татарстана, он осуществляет комплексное обслуживание таких промышленных предприятий, как Казанский вертолетный завод, "Камаз", "КАПО-Композит", Казанское моторостроительное производственное объединение и других. В мае 2023 года банк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. В Казани действует отделение банка.

https://ria.ru/20231204/tatarstan-1913708306.html

https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913492078.html

республика татарстан (татарстан)

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика татарстан (татарстан), москва, казань, рустам минниханов, новикомбанк, казанский вертолетный завод, казанское моторостроительное производственное объединение