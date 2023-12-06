Татарстан и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве
Вид на зимний город и на центр семьи "Казань". Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Республика Татарстан и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены развивать взаимодействие в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона и модернизации его предприятий, сообщает пресс-служба главы республики.
Документ подписан в Москве в ходе встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления АО "АКБ "Новикомбанк" Еленой Георгиевой.
"В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Новикомбанком... По мнению сторон, данное взаимодействие открывает новые возможности для развития экономики республики, привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для бизнеса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционных программ, инновационного расширения промышленного комплекса региона, а также модернизации его предприятий. В числе приоритетных направлений партнерства - кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение платежной инфраструктуры в Татарстане, в том числе за счет внедрения и использования системы быстрых платежей (СБП), развитие современных финансовых технологий на территории региона.
Также в фокусе внимания - реализация федеральных и республиканских программ по обеспечению граждан жильем, в том числе ипотечным, создание новых рабочих мест.
Новикомбанк активно участвует в экономической жизни Татарстана, он осуществляет комплексное обслуживание таких промышленных предприятий, как Казанский вертолетный завод, "Камаз", "КАПО-Композит", Казанское моторостроительное производственное объединение и других. В мае 2023 года банк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана. В Казани действует отделение банка.