https://ria.ru/20231206/svift-1914197202.html

Биография Тейлор Свифт

Биография Тейлор Свифт - РИА Новости, 06.12.2023

Биография Тейлор Свифт

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) родилась 13 декабря 1989 года в Ридинге (штат Пенсильвания, США) в семье фондового маклера и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:49

2023-12-06T18:49

2023-12-06T18:49

справки

сша

тейлор свифт (певица)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914197447_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bc7c93ebeaa1fc32ea35f85a940488e.jpg

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт (Taylor Swift) родилась 13 декабря 1989 года в Ридинге (штат Пенсильвания, США) в семье фондового маклера и домохозяйки. Ее бабушка Марджори Финли (Marjorie Finlay, 1928-2003) была оперной певицей.Тейлор Свифт рано начала заниматься музыкой, в детстве выступала на различных мероприятиях, включая ярмарки и конкурсы.В 12 лет начала писать собственные песни и учиться играть на гитаре. Черпая вдохновение у исполнителей кантри-музыки, таких как Шанайа Твейн и Dixie Chicks (теперь The Chicks), Свифт создавала оригинальный материал, который отразил ее опыт подросткового отчуждения. Она часто посещала Нэшвилл (штат Теннесси), столицу кантри-музыки. Когда ей было 13 лет, ее семья переехала в Хендерсонвилл, штат Теннесси, чтобы она могла уделять больше времени музыкальной карьере.Талант Тейлор Свифт привлек к ней внимание нескольких крупных лейблов, и она подписала контракт с RCA Records, однако это сотрудничество не принесло Свифт альбомов.На одном из выступлений Тейлор Свифт заметил Скотт Борчетта, руководитель лейбла Big Machine Records. Борчетта подписал контракт со Свифт и в 2006 году был выпущен первый сингл певицы Tim McGraw. Песня имела успех, в течение восьми месяцев она входила в чарты кантри-синглов Billboard.Дебютный альбом Taylor Swift (2006) долгое время занимал высокие позиции в чартах и удостоился номинации на премию Grammy.Тейлор Свифт выступала на разогреве у группы Rascal Flatts, а также у таких исполнителей кантри-музыки, как Джордж Стрейт, Кенни Чесни, Тим МакГроу и Фейт Хилл.В 2007 году она выиграла премию Horizon Award от Ассоциации кантри-музыки (CMA) и премию Академии кантри-музыки (ACM) как лучшая молодая вокалистка.Второй альбом певицы Fearless (2008) с продажами более полумиллиона копий за первую неделю занял первое место в чарте Billboard 200 и продержался на вершине больше, чем любой другой альбом, выпущенный в то десятилетие. Синглы You Belong with Me и Love Story также были популярны на цифровом рынке: на долю последнего пришлось более четырех миллионов платных загрузок. Альбом Fearless получил четыре премии Grammy, в том числе награду в категории "Альбом года". Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, получившей Grammy в этой номинации.Fearless также был признан альбомом года Академией кантри-музыки, а клип на песню You Belong with Me возглавила категорию лучшего женского видео на MTV.В 2010 году певица выпустила третий альбом Speak Now (2010). В 2011 году Ассоциации кантри-музыки удостоила Свифт награды "Артист года", в 2012 году она выиграла Grammy с синглом Mean за лучшее сольное исполнение в стиле кантри и лучшую песню в стиле кантри.В 2012 году Тейлор Свифт выпустила альбом Red, в 2014 году – "1989", который провел 11 недель на вершине Billboard 200. В США было продано более пяти миллионов копий альбома, Свифт получила вторую Grammy в категории "Альбом года".Выпущенный в 2017 году альбом Reputation стал самым продаваемым американским альбомом года.В 2018 году Свифт покинула Big Machine и подписала контракт с Republic Records и Universal Music Group. В последующие годы певица выпустила альбомы Lover (2019), Folklore, Evermore (оба – 2020) и Midnights (2022). Альбом Folklore был удостоен Grammy в категории "Альбом года". Тейлор Свифт также пробовала себя в актерском мастерстве. Она сыграла небольшую роль в фильме "CSI: Место преступления" (2009), в 2010 году на экраны вышел фильм "День святого Валентина", где ее партнерами стали Джулия Робертс, Джейми Фокс, Брэдли Купер и другие. Затем последовали роли в фильмах "Новенькая" (2013) и "Посвященный" (2014). В 2019 года Свифт приняла участие в экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Кошки" вместе с Дженнифер Хадсон, Джеймсом Корденом и др. Тейлор Свифт – обладательница множества наград, в том числе 12 наград американской музыкальной премии Grammy, она первая и единственная женщина-исполнительница, трижды получившая ее в номинации "Альбом года"; 40 наград American Music Awards, 23 премий Billboard MusicAwards и др. 6 декабря 2023 года стало известно, что издание Time признало Тейлор Свифт "человеком года".Организаторы рейтинга отметили, что певица "имела потрясающий год". В настоящее время Свифт совершает мировое турне Eras tour, которое уже стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. Вышедший на экраны в октябре 2023 года одноименный фильм стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Сама Тейлор, по данным открытых источников, уже стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, тейлор свифт (певица)