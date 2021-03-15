https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191040.html

Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore

Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore

Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:18

2021-03-15T06:18

2021-03-15T09:23

дуа липа

тейлор свифт (певица)

coldplay

лос-анджелес

культура

63-я церемония «грэмми»

тэйлор свифт

грэмми

сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили организаторы церемонии.За премию "Лучший альбом года" соревновались третий студийный альбом Дженей Айко Chilombo, альбом Black Pumas Deluxe Edition от одноименной американской группы, Everyday Life британской рок-группы Coldplay, Djesse Vol. 3 британского исполнителя Джейкоба Кольера, Women in Music Pt. III от группы Haim, Future Nostalgia от Дуа Липа и Hollywood's Bleeding от Post Malone.Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.

https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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