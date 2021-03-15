https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191040.html
Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore
Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore
Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:18
2021-03-15T06:18
2021-03-15T09:23
дуа липа
тейлор свифт (певица)
coldplay
лос-анджелес
культура
63-я церемония «грэмми»
тэйлор свифт
грэмми
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601200478_0:30:2992:1712_1920x0_80_0_0_b1755a13202fe52dfe648b0a3a776433.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили организаторы церемонии.За премию "Лучший альбом года" соревновались третий студийный альбом Дженей Айко Chilombo, альбом Black Pumas Deluxe Edition от одноименной американской группы, Everyday Life британской рок-группы Coldplay, Djesse Vol. 3 британского исполнителя Джейкоба Кольера, Women in Music Pt. III от группы Haim, Future Nostalgia от Дуа Липа и Hollywood's Bleeding от Post Malone.Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.
https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189806.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601200478_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_1bf6f57772836098c02267f445bc3b2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дуа липа, тейлор свифт (певица), coldplay, лос-анджелес, 63-я церемония «грэмми», тэйлор свифт, грэмми, сша, в мире