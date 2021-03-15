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https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191040.html
Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore
Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore
Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:18
2021-03-15T09:23
дуа липа
тейлор свифт (певица)
coldplay
лос-анджелес
культура
63-я церемония «грэмми»
тэйлор свифт
грэмми
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили организаторы церемонии.За премию "Лучший альбом года" соревновались третий студийный альбом Дженей Айко Chilombo, альбом Black Pumas Deluxe Edition от одноименной американской группы, Everyday Life британской рок-группы Coldplay, Djesse Vol. 3 британского исполнителя Джейкоба Кольера, Women in Music Pt. III от группы Haim, Future Nostalgia от Дуа Липа и Hollywood's Bleeding от Post Malone.Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R.Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.
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дуа липа, тейлор свифт (певица), coldplay, лос-анджелес, 63-я церемония «грэмми», тэйлор свифт, грэмми, сша, в мире

Тэйлор Свифт выиграла "Грэмми" за альбом Folklore

06:18 15.03.2021 (обновлено: 09:23 15.03.2021)
 
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionТейлор Свифт с наградой за альбом года за "Фольклор" на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
Тейлор Свифт с наградой за альбом года за Фольклор на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Альбом Folklore принес американской исполнительнице Тейлор Свифт награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучший альбом года", сообщили организаторы церемонии.
За премию "Лучший альбом года" соревновались третий студийный альбом Дженей Айко Chilombo, альбом Black Pumas Deluxe Edition от одноименной американской группы, Everyday Life британской рок-группы Coldplay, Djesse Vol. 3 британского исполнителя Джейкоба Кольера, Women in Music Pt. III от группы Haim, Future Nostalgia от Дуа Липа и Hollywood's Bleeding от Post Malone.
Ранее сообщалось, что лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R.
Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.
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КультураДуа ЛипаТейлор Свифт (певица)ColdplayЛос-Анджелес63-я церемония «Грэмми»Тэйлор СвифтГрэммиСШАВ мире
 
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