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В Приамурье задержали сообщника мошенников, обманувших пенсионеров

В Приамурье задержали сообщника мошенников, обманувших пенсионеров - РИА Новости, 06.12.2023

В Приамурье задержали сообщника мошенников, обманувших пенсионеров

Задержан 47-летний сообщник кибермошенников, которые обманули благовещенских пенсионеров почти на 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:43

2023-12-06T06:43

2023-12-06T09:34

происшествия

амурская область

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Задержан 47-летний сообщник кибермошенников, которые обманули благовещенских пенсионеров почти на 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Амурской области. "Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Благовещенское" задержан 47-летний мужчина, который, будучи соучастником в преступной схеме телефонных мошенников, помогал обманывать благовещенских пенсионеров. Установлено два факта его преступной деятельности", - говорится в сообщении. Как выяснили в полиции, мужчина искал лёгкий заработок в интернете, и через объявление в мессенджере вышел на своих "работодателей". Те объяснили, что он будет участвовать в мошеннических схемах, где 10 % от сумм денежных переводов он будет забирать себе, остальное отдавать организаторам. В одном случае по классической схеме "ваш родственник попал в беду" мошенники обманули 81-летнюю жительницу Благовещенска. За деньгами к пенсионерке подъехал сообщник злоумышленников и забрал сумку, в которой находились 145 тысяч рублей. На второй день по той же схеме обманули 87-летнюю жительницу областного центра на 240 тысяч рублей, где также сообщник мошенников приехал на такси и забрал деньги. Потерпевшие сообщили о своей беде в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за неуплату алиментов местный житель. "Возбуждены уголовные дела по ч. 2,3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в полиции. Сейчас устанавливаются другие факты преступной деятельности задержанного и его сообщников.

https://ria.ru/20231202/moshenniki-1913309561.html

амурская область

благовещенск

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происшествия, амурская область, благовещенск, россия