В Приамурье задержали сообщника мошенников, обманувших пенсионеров
В Приамурье задержали сообщника кибермошенников, обманувших пенсионеров
© УМВД по Амурской областиЗадержанный сообщник кибермошенников, которые обманывали пенсионеров в Приамурье
Задержанный сообщник кибермошенников, которые обманывали пенсионеров в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Задержан 47-летний сообщник кибермошенников, которые обманули благовещенских пенсионеров почти на 400 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Амурской области.
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"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Благовещенское" задержан 47-летний мужчина, который, будучи соучастником в преступной схеме телефонных мошенников, помогал обманывать благовещенских пенсионеров. Установлено два факта его преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Как выяснили в полиции, мужчина искал лёгкий заработок в интернете, и через объявление в мессенджере вышел на своих "работодателей". Те объяснили, что он будет участвовать в мошеннических схемах, где 10 % от сумм денежных переводов он будет забирать себе, остальное отдавать организаторам.
В одном случае по классической схеме "ваш родственник попал в беду" мошенники обманули 81-летнюю жительницу Благовещенска. За деньгами к пенсионерке подъехал сообщник злоумышленников и забрал сумку, в которой находились 145 тысяч рублей. На второй день по той же схеме обманули 87-летнюю жительницу областного центра на 240 тысяч рублей, где также сообщник мошенников приехал на такси и забрал деньги. Потерпевшие сообщили о своей беде в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за неуплату алиментов местный житель.
"Возбуждены уголовные дела по ч. 2,3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в полиции.
Сейчас устанавливаются другие факты преступной деятельности задержанного и его сообщников.