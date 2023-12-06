https://ria.ru/20231206/sbu-1914024908.html

СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко

СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.12.2023

СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко

Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:33

2023-12-06T07:33

2023-12-06T07:33

украина

луганская народная республика

в мире

андрей марочко

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для них служит в том числе неправильное произношение украинских слов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведется работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что "поводом для задержания граждан может стать даже неправильно произношение украинских слов".

https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html

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украина, луганская народная республика, в мире, андрей марочко, служба безопасности украины