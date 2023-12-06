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СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.12.2023
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07:33 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sbu-1914024908.html
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.12.2023
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко
Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:33
2023-12-06T07:33
украина
луганская народная республика
в мире
андрей марочко
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для них служит в том числе неправильное произношение украинских слов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведется работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что "поводом для задержания граждан может стать даже неправильно произношение украинских слов".
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украина, луганская народная республика, в мире, андрей марочко, служба безопасности украины
Украина, Луганская Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко

Марочко: СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для них служит в том числе неправильное произношение украинских слов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведется работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он добавил, что "поводом для задержания граждан может стать даже неправильно произношение украинских слов".
 
УкраинаЛуганская Народная РеспубликаВ миреАндрей МарочкоСлужба безопасности Украины
 
 
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