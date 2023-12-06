https://ria.ru/20231206/sbu-1914024908.html
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко - РИА Новости, 06.12.2023
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко
Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:33
2023-12-06T07:33
2023-12-06T07:33
украина
луганская народная республика
в мире
андрей марочко
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины рядом с линией боевого соприкосновения на купянском направлении принимает участие в патрулировании улиц, поводом для задержания для них служит в том числе неправильное произношение украинских слов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на купянском направлении курсируют совместные наряды полиции и СБУ. Целью данных патрулей является выявление военнослужащих, которые самовольно покидают места несения службы. Также активно ведется работа по выявлению "диверсантов" и пророссийски настроенных граждан", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что "поводом для задержания граждан может стать даже неправильно произношение украинских слов".
https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганская народная республика, в мире, андрей марочко, служба безопасности украины
Украина, Луганская Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Служба безопасности Украины
СБУ задерживает граждан за неправильное произношение слов, сообщил Марочко
Марочко: СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов