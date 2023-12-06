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Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде - РИА Новости, 06.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:36 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/salekhard-1914158220.html
Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде
Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде - РИА Новости, 06.12.2023
Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде
Воспитанники детских школ искусств Ямала и Волновахи посетят в Салехарде концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:36
2023-12-06T16:36
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
волноваха
денис мацуев
валерий гергиев
ямал ири
мариинский театр
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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Воспитанники детских школ искусств Ямала и Волновахи посетят в Салехарде концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба главы региона. "Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде. Юные дарования приглашены на концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, которые пройдут в ближайшие два дня в Культурно-деловом центре", — говорится в сообщении. Среди ямальских ребят — 10 воспитанников детских школ искусств, победители творческих конкурсов и стипендиаты. Из Волновахи прибыли девять юных музыкантов, добившихся высоких результатов в обучении. Накануне визита в Салехард волновахские дети и сопровождающие их преподаватели побывали в Москве. На международной выставке "Россия" на ВДНХ они посетили стенд Ямала, узнали об уникальной культуре и традициях народов Севера, отмечает пресс-служба. Встреча с Денисом Мацуевым станет для ребят торжественным завершением программы. Известный во всем мире российский пианист-виртуоз пообщается с детьми и ответит на их вопросы. В течение трех дней в Салехарде юных музыкантов ждет обширная культурная программа. Ребята уже посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, где познакомились с национальными обрядами, продегустировали северные блюда, поучаствовали в мастер-классах и посиделках в чуме, уточняют власти. В усадьбе Терентьевых дети встретятся с ямальским волшебником Ямал Ири, в Окружном доме ремесел сделают новогоднюю игрушку из фетра, в Национальной библиотеке Ямала для них проведут интерактивную игру "Бумажный дом". Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве. Округ оказывает гуманитарную и правовую помощь, восстанавливает и развивает коммунальную, инженерную инфраструктуру подшефного региона. Особое внимание регион уделяет помощи детям, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20231206/yamal-1914148792.html
https://ria.ru/20231124/shkola-internat-1911737628.html
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ямал, салехард, волноваха, денис мацуев, валерий гергиев, ямал ири, мариинский театр
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Волноваха, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Ямал Ири, Мариинский театр

Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде
Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Воспитанники детских школ искусств Ямала и Волновахи посетят в Салехарде концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба главы региона.
"Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде. Юные дарования приглашены на концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, которые пройдут в ближайшие два дня в Культурно-деловом центре", — говорится в сообщении.
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Среди ямальских ребят — 10 воспитанников детских школ искусств, победители творческих конкурсов и стипендиаты. Из Волновахи прибыли девять юных музыкантов, добившихся высоких результатов в обучении.
Накануне визита в Салехард волновахские дети и сопровождающие их преподаватели побывали в Москве. На международной выставке "Россия" на ВДНХ они посетили стенд Ямала, узнали об уникальной культуре и традициях народов Севера, отмечает пресс-служба.
Встреча с Денисом Мацуевым станет для ребят торжественным завершением программы. Известный во всем мире российский пианист-виртуоз пообщается с детьми и ответит на их вопросы.
В течение трех дней в Салехарде юных музыкантов ждет обширная культурная программа. Ребята уже посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, где познакомились с национальными обрядами, продегустировали северные блюда, поучаствовали в мастер-классах и посиделках в чуме, уточняют власти.
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В усадьбе Терентьевых дети встретятся с ямальским волшебником Ямал Ири, в Окружном доме ремесел сделают новогоднюю игрушку из фетра, в Национальной библиотеке Ямала для них проведут интерактивную игру "Бумажный дом".
Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве. Округ оказывает гуманитарную и правовую помощь, восстанавливает и развивает коммунальную, инженерную инфраструктуру подшефного региона. Особое внимание регион уделяет помощи детям, сообщает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардВолновахаДенис МацуевВалерий ГергиевЯмал ИриМариинский театр
 
 
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