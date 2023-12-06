https://ria.ru/20231206/salekhard-1914158220.html

Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде

Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде - РИА Новости, 06.12.2023

Дети из ЯНАО и Волновахи посетят концерты Дениса Мацуева в Салехарде

Воспитанники детских школ искусств Ямала и Волновахи посетят в Салехарде концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:36

2023-12-06T16:36

2023-12-06T16:36

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

волноваха

денис мацуев

валерий гергиев

ямал ири

мариинский театр

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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Воспитанники детских школ искусств Ямала и Волновахи посетят в Салехарде концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба главы региона. "Воспитанники ДШИ Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде. Юные дарования приглашены на концерты народного артиста России Дениса Мацуева и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева, которые пройдут в ближайшие два дня в Культурно-деловом центре", — говорится в сообщении. Среди ямальских ребят — 10 воспитанников детских школ искусств, победители творческих конкурсов и стипендиаты. Из Волновахи прибыли девять юных музыкантов, добившихся высоких результатов в обучении. Накануне визита в Салехард волновахские дети и сопровождающие их преподаватели побывали в Москве. На международной выставке "Россия" на ВДНХ они посетили стенд Ямала, узнали об уникальной культуре и традициях народов Севера, отмечает пресс-служба. Встреча с Денисом Мацуевым станет для ребят торжественным завершением программы. Известный во всем мире российский пианист-виртуоз пообщается с детьми и ответит на их вопросы. В течение трех дней в Салехарде юных музыкантов ждет обширная культурная программа. Ребята уже посетили природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске, где познакомились с национальными обрядами, продегустировали северные блюда, поучаствовали в мастер-классах и посиделках в чуме, уточняют власти. В усадьбе Терентьевых дети встретятся с ямальским волшебником Ямал Ири, в Окружном доме ремесел сделают новогоднюю игрушку из фетра, в Национальной библиотеке Ямала для них проведут интерактивную игру "Бумажный дом". Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве. Округ оказывает гуманитарную и правовую помощь, восстанавливает и развивает коммунальную, инженерную инфраструктуру подшефного региона. Особое внимание регион уделяет помощи детям, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20231206/yamal-1914148792.html

https://ria.ru/20231124/shkola-internat-1911737628.html

ямал

салехард

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, салехард, волноваха, денис мацуев, валерий гергиев, ямал ири, мариинский театр