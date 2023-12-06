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В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами - РИА Новости, 06.12.2023
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05:50 06.12.2023 (обновлено: 11:34 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/reyd-1914020470.html
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами - РИА Новости, 06.12.2023
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
После избиения мигрантами двух студентов вуза в Хабаровске провели рейд в общежитии, заведено дело, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:50
2023-12-06T11:34
происшествия
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хабаровский край
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
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ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. После избиения мигрантами двух студентов вуза в Хабаровске провели рейд в общежитии, заведено дело, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) избили в общежитии вуза вечером 28 ноября."Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН "Амурский" Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. &lt;...&gt; Выявлены трое подозреваемых", — говорится в сообщении региональный СУ СК.В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти). Будет дана оценка законности пребывания иностранцев на территории России.
https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html
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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами

В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения двух студентов мигрантами

© СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АОРейд в общежитии в Хабаровске после избиения студентов мигрантами
Рейд в общежитии в Хабаровске после избиения студентов мигрантами
© СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО
Рейд в общежитии в Хабаровске после избиения студентов мигрантами
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. После избиения мигрантами двух студентов вуза в Хабаровске провели рейд в общежитии, заведено дело, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) избили в общежитии вуза вечером 28 ноября.
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"Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН "Амурский" Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. <...> Выявлены трое подозреваемых", — говорится в сообщении региональный СУ СК.
В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти). Будет дана оценка законности пребывания иностранцев на территории России.
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ПроисшествияРоссияХабаровский крайХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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