https://ria.ru/20231206/reyd-1914020470.html

В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами

В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами - РИА Новости, 06.12.2023

В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами

После избиения мигрантами двух студентов вуза в Хабаровске провели рейд в общежитии, заведено дело, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:50

2023-12-06T05:50

2023-12-06T11:34

происшествия

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хабаровский край

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. После избиения мигрантами двух студентов вуза в Хабаровске провели рейд в общежитии, заведено дело, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) избили в общежитии вуза вечером 28 ноября."Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН "Амурский" Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. <...> Выявлены трое подозреваемых", — говорится в сообщении региональный СУ СК.В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти). Будет дана оценка законности пребывания иностранцев на территории России.

https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html

https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html

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происшествия, россия, хабаровский край, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)