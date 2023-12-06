https://ria.ru/20231206/razocharovanie-1913894545.html
Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности мира
Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности мира - РИА Новости, 06.12.2023
Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности мира
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые переоцененные достопримечательности и объяснили, что при их осмотре вызывает наибольшее недовольство,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:10
2023-12-06T01:10
2023-12-06T01:10
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые переоцененные достопримечательности и объяснили, что при их осмотре вызывает наибольшее недовольство, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 57 процентов из них всегда получают удовольствие от посещения знаковых туристических мест. Еще 40 процентов респондентов отметили, что были разочарованы увиденным лишь пару раз.Зато три процента опрошенных отметили, что достопримечательности регулярно не оправдывают их ожиданий. Чаще других в списке таких объектов называли Эйфелеву (три процента) и Пизанскую (один процент) башни, а также Колизей (1,5 процента). Многие упоминали различные раскопки и руины.Не нравится путешественникам в основном несовпадение реальности и ожиданий: 67 процентов остались недовольны тем, что место оказалось переоценено.Можно было указать несколько вариантов ответа. Почти треть (29 процентов) пользователей пожаловались на плохое состояние туробъекта, а 27 процентам испортило впечатления большое число посетителей.Также многих смущает несоответствие места фотографиям из интернета (18 процентов), высокая стоимость входного билета (12 процентов) или трудная дорога к объекту (десять процентов).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, достопримечательности, туризм, париж, эйфелева башня, колизей, рим
Туризм, Новости - Туризм, Достопримечательности, Туризм, Париж, Эйфелева башня, Колизей, Рим
Туристы назвали самые разочаровывающие достопримечательности мира
Опрос: туристы назвали Эйфелеву башню самой переоцененной достопримечательностью
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые переоцененные достопримечательности и объяснили, что при их осмотре вызывает наибольшее недовольство, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди 1876 пользователей и выяснили, что 57 процентов из них всегда получают удовольствие от посещения знаковых туристических мест. Еще 40 процентов респондентов отметили, что были разочарованы увиденным лишь пару раз.
Зато три процента опрошенных отметили, что достопримечательности регулярно не оправдывают их ожиданий. Чаще других в списке таких объектов называли Эйфелеву (три процента) и Пизанскую (один процент) башни, а также Колизей (1,5 процента). Многие упоминали различные раскопки и руины.
Не нравится путешественникам в основном несовпадение реальности и ожиданий: 67 процентов остались недовольны тем, что место оказалось переоценено.
Можно было указать несколько вариантов ответа. Почти треть (29 процентов) пользователей пожаловались на плохое состояние туробъекта, а 27 процентам испортило впечатления большое число посетителей.
Также многих смущает несоответствие места фотографиям из интернета (18 процентов), высокая стоимость входного билета (12 процентов) или трудная дорога к объекту (десять процентов).
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