https://ria.ru/20231206/razin-1914191196.html

Разин разозлился, что песни "Ласкового мая" включили в "Слово пацана"

Разин разозлился, что песни "Ласкового мая" включили в "Слово пацана" - РИА Новости, 06.12.2023

Разин разозлился, что песни "Ласкового мая" включили в "Слово пацана"

Продюсер Андрей Разин на своем YouTube-канале выложил заявление о том, что намерен судится со Светланой, вдовой экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова из-за... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:47

2023-12-06T19:47

2023-12-06T19:48

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин на своем YouTube-канале выложил заявление о том, что намерен судится со Светланой, вдовой экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова из-за песен группы, использованных в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".Продюсер сказал, что чувствует себя пострадавшим из-за того, что без его согласия использованы хиты знаменитого коллектива."В обход меня […] составляют подобные документы и тем самым подставляют прекрасную картину, на мой взгляд, под удар. И теперь, конечно же, полетят страйки, и этот фильм не увидят миллионы людей. Ну почему нельзя было обратиться к правообладателям?" — пожаловался продюсер.По словам продюсера, он единственный правообладателй песен "Ласкового мая". Поэтому требует привлечь "воров интеллектуальной собственности" к уголовной ответственности.Светлана Шатунова на угрозы Андрея Разина пока не отреагировала. Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину.Позже сам Кузнецов в разговоре с журналистами завил, что передал все права на композиции группы вдове Юрия Шатунова. Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. В ноябре того же года не стало Сергея Кузнецова.

https://ria.ru/20231003/bulanova-1900129950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, знаменитости, новости шоу-бизнеса