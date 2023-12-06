https://ria.ru/20231206/putin-1914116204.html

Путин рассказал об увеличении товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин рассказал об увеличении товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023

Путин рассказал об увеличении товарооборота между Россией и ОАЭ

Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:26

2023-12-06T14:26

2023-12-06T14:33

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в мире

экономика

мухаммед бен заид аль нахайян

сергей лавров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил президент России Владимир Путин."В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности", - сказал он на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.Путин добавил, что продвигается и промышленная кооперация, сотрудничество в области создания производств на территории ОАЭ и в РФ."Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере", - сказал он.Переговоры проходят с участием делегаций. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

https://ria.ru/20231206/putin-1914112498.html

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Дарья Буймова

россия, оаэ, владимир путин, в мире, экономика, мухаммед бен заид аль нахайян, сергей лавров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), роскосмос