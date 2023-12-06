https://ria.ru/20231206/putin-1914112498.html

Путин рассказал о высоком уровне отношений России и ОАЭ

Путин рассказал о высоком уровне отношений России и ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023

Путин рассказал о высоком уровне отношений России и ОАЭ

Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:16

2023-12-06T14:16

2023-12-06T14:29

россия

оаэ

в мире

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

сергей лавров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Сегодня наши отношения благодаря Вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с Вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И, действительно, Объединенные Арабские Эмираты главный торговый партнер России в арабском мире", - сказал Путин.Переговоры проходят с участием делегаций. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

https://ria.ru/20231206/putin-1914113179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оаэ, в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, сергей лавров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф), роскосмос