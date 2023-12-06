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Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
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13:33 06.12.2023 (обновлено: 14:30 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/putin-1914097518.html
Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 06.12.2023
Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан, где пройдут его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:33
2023-12-06T14:30
абу-даби
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан, где пройдут его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт корреспондент РИА Новости.У трапа Путина встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Президент России передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами. На пути следования кортежа Путина из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Кортеж российского лидера приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие президента во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага РФ распылили истребители. После церемонии официальной встречи, согласно протокола, следовала церемония фотографирования и представления делегаций.Переговоры проходят с участием делегаций. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.Президентский дворец (Каср Аль-Ватан) – дворцовый комплекс в Абу-Даби. Является местом проведения заседаний кабинета министров и Федерального верховного совета ОАЭ, а также официальных переговоров с участием лидеров иностранных государств. Дворец был возведен в 2017 году на полуострове Рас аль Ахдар. Общая территория комплекса вместе с садово-парковой зоной составляет 380 тысяч квадратных метров.Главной особенностью архитектурного стиля дворца является заимствование элементов декора и отделки построек эпохи Великих Моголов. В частности, здания увенчаны луковичными куполами. Фасад выполнен из белого гранита и мрамора как символ мира и чистоты. Интерьеры украшают 5 тысяч различных геометрических и цветочных узоров, выполненных в традиционном арабском стиле. Двери из клена украшены ручной резьбой и местами покрыты позолотой из 24-каратного золота.
https://ria.ru/20231206/vizity-1914061837.html
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Кортеж Путина на пути к дворцу президента ОАЭ
Кортеж Путина на пути к дворцу президента ОАЭ
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абу-даби, оаэ, владимир путин, в мире, россия
Абу-Даби, ОАЭ, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби

Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан на переговоры с президентом ОАЭ

Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во дворец Каср Аль-Ватан, где пройдут его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт корреспондент РИА Новости.
У трапа Путина встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Президент России передвигался по Абу-Даби на "Аурусе" с местными номерами. На пути следования кортежа Путина из аэропорта были установлены российские флаги и флаги ОАЭ. Кортеж российского лидера приветствовала кавалерия и верблюды. Прибытие президента во дворец сопровождалось залпами артиллерии, также в его честь небо над столицей ОАЭ окрасилось в российский триколор - цвета флага РФ распылили истребители. После церемонии официальной встречи, согласно протокола, следовала церемония фотографирования и представления делегаций.
Переговоры проходят с участием делегаций. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.
Президентский дворец (Каср Аль-Ватан) – дворцовый комплекс в Абу-Даби. Является местом проведения заседаний кабинета министров и Федерального верховного совета ОАЭ, а также официальных переговоров с участием лидеров иностранных государств. Дворец был возведен в 2017 году на полуострове Рас аль Ахдар. Общая территория комплекса вместе с садово-парковой зоной составляет 380 тысяч квадратных метров.
Главной особенностью архитектурного стиля дворца является заимствование элементов декора и отделки построек эпохи Великих Моголов. В частности, здания увенчаны луковичными куполами. Фасад выполнен из белого гранита и мрамора как символ мира и чистоты. Интерьеры украшают 5 тысяч различных геометрических и цветочных узоров, выполненных в традиционном арабском стиле. Двери из клена украшены ручной резьбой и местами покрыты позолотой из 24-каратного золота.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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