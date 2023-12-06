Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Путин в среду посетит с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, помимо вопросов взаимодействия в нефтяной сфере на переговорах на высшем уровне будут обсуждаться двусторонние отношения, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, в том числе по ближневосточному урегулированию в свете эскалации палестино-израильского конфликта.
Главу российского государства сопровождает представительная делегация, в которую, в частности, вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Как уточнили в Кремле, переговоры Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.
В составе российской делегации также есть представители бизнеса. В частности, туда вошел основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, в числе представителей деловых кругов он примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В переговорах в расширенном составе также примет участие глава ВЭБ Игорь Шувалов.
Контактам Путина с ближневосточными лидерами в Кремле придают большое значение - по словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, они важны не только для развития двусторонних связей, но и с точки зрения "сигналов международному сообществу".
В рамках беседы по региональным проблемам будет обсуждаться и тема СВО. В Кремле ожидают, что ближневосточным лидерам будет важно выслушать мнение Путина по данной ситуации.
ОАЭ: торговля на подъеме
В ходе переговоров Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. Это будет их вторая встреча в этом году, предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почетном статусе "страны-гостя".
ОАЭ – главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. Как отмечают в Кремле, двустороннее торговое сотрудничество сейчас находится на подъеме. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов, а за январь-сентябрь текущего года он вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода.
Значимой составляющей российско-эмиратских отношений является промышленная кооперация. Проработка перспективных проектов ведется практически во всех основных отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий. В качестве успешного примера такого взаимодействия можно назвать совместное производство автомобилей премиального класса "Аурус". Также развиваются связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратского суверенного фонда "Мубадала".
Приоритетное внимание на переговорах будет уделено сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и рамках "ОПЕК+".
В настоящее время российские компании "Лукойл", "Газпром", "Новатэк" вместе с национальной компанией Абу-Даби ADNOC реализуют крупные совместные проекты. Налажено и сотрудничество в сфере мирного атома – в рамках долгосрочных контрактов "Росатом" поставляет топливо для эмиратской АЭС "Барака" (портфель заказов до 2031 года – 1,4 миллиарда долларов).
У стран есть совместные инициативы в сфере зеленой энергетики – по производству в ОАЭ солнечных панелей (группа компаний "Ренова") и судов на электрической тяге (АФК "Система").
Идут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ.
Эмираты также получили приглашение присоединиться с 1 января к объединению БРИКС в качестве полноправного участника, что открывает дополнительные возможности для углубления российско-эмиратского взаимодействия на мировой арене, особенно с учетом предстоящего председательства России в этом объединении в 2024 году. Это также будет в повестке дня на переговорах.
Саудовская Аравия: работа в рамках ОПЕК
В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.
Это первая встреча лидеров в текущем году, но они регулярно беседуют по телефону - в 2023 году общались пять раз. Предыдущая беседа состоялась там же, в Эр-Рияде, в ходе государственного визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
На высшем уровне планируется предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК+". Как отмечают в Москве, плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке.
Предполагается также обсуждение перспектив реализации масштабного инфраструктурного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
Ожидается обмен мнениями по актуальной международной проблематике. Россия и Саудовская Аравия взаимодействуют в рамках ведущих многосторонних форматов, включая ООН и "Группу двадцати". Саудовская Аравия также получила приглашение стать с 1 января 2024 года полноправным участником БРИКС.
Будет рассмотрена и текущая сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, а также пути содействия деэскалации напряженности. Среди других возможных тем – урегулирование ситуации в Сирии и Йемене, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива.