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Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2023
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00:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/putin-1914006018.html
Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2023
Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин в среду посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, помимо вопросов взаимодействия в нефтяной РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:08
2023-12-06T00:08
оаэ
саудовская аравия
россия
сергей лавров
владимир путин
опек
лукойл
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, помимо вопросов взаимодействия в нефтяной сфере на переговорах на высшем уровне будут обсуждаться двусторонние отношения, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, в том числе по ближневосточному урегулированию в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Главу российского государства сопровождает представительная делегация, в которую, в частности, вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Как уточнили в Кремле, переговоры Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. В составе российской делегации также есть представители бизнеса. В частности, туда вошел основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, в числе представителей деловых кругов он примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В переговорах в расширенном составе также примет участие глава ВЭБ Игорь Шувалов. Контактам Путина с ближневосточными лидерами в Кремле придают большое значение - по словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, они важны не только для развития двусторонних связей, но и с точки зрения "сигналов международному сообществу". В рамках беседы по региональным проблемам будет обсуждаться и тема СВО. В Кремле ожидают, что ближневосточным лидерам будет важно выслушать мнение Путина по данной ситуации. ОАЭ: торговля на подъеме В ходе переговоров Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. Это будет их вторая встреча в этом году, предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почетном статусе "страны-гостя". ОАЭ – главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. Как отмечают в Кремле, двустороннее торговое сотрудничество сейчас находится на подъеме. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов, а за январь-сентябрь текущего года он вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода. Значимой составляющей российско-эмиратских отношений является промышленная кооперация. Проработка перспективных проектов ведется практически во всех основных отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий. В качестве успешного примера такого взаимодействия можно назвать совместное производство автомобилей премиального класса "Аурус". Также развиваются связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратского суверенного фонда "Мубадала". Приоритетное внимание на переговорах будет уделено сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и рамках "ОПЕК+". В настоящее время российские компании "Лукойл", "Газпром", "Новатэк" вместе с национальной компанией Абу-Даби ADNOC реализуют крупные совместные проекты. Налажено и сотрудничество в сфере мирного атома – в рамках долгосрочных контрактов "Росатом" поставляет топливо для эмират­ской АЭС "Барака" (портфель заказов до 2031 года – 1,4 миллиарда долларов). У стран есть совместные инициативы в сфере зеленой энергетики – по производству в ОАЭ солнечных панелей (группа компаний "Ренова") и судов на электрической тяге (АФК "Система"). Идут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ. Эмираты также получили приглашение присоединиться с 1 января к объединению БРИКС в качестве полноправного участника, что открывает дополнительные возможности для углубления российско-эмиратского взаимодействия на мировой арене, особенно с учетом предстоящего председательства России в этом объединении в 2024 году. Это также будет в повестке дня на переговорах. Саудовская Аравия: работа в рамках ОПЕК В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах. Это первая встреча лидеров в текущем году, но они регулярно беседуют по телефону - в 2023 году общались пять раз. Предыдущая беседа состоялась там же, в Эр-Рияде, в ходе государственного визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. На высшем уровне планируется предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК+". Как отмечают в Москве, плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке. Предполагается также обсуждение перспектив реализации масштабного инфраструктурного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг". Ожидается обмен мнениями по актуальной международной проблематике. Россия и Саудовская Аравия взаимодействуют в рамках ведущих многосторонних форматов, включая ООН и "Группу двадцати". Саудовская Аравия также получила приглашение стать с 1 января 2024 года полноправным участником БРИКС. Будет рассмотрена и текущая сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, а также пути содействия деэскалации напряженности. Среди других возможных тем – урегулирование ситуации в Сирии и Йемене, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива.
https://ria.ru/20231205/sammit-1913779308.html
https://ria.ru/20231031/mid-1906449150.html
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оаэ, саудовская аравия, россия, сергей лавров, владимир путин, опек, лукойл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей белоусов
ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, ОПЕК, ЛУКОЙЛ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Андрей Белоусов
Путин направляется с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин в среду посетит с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, помимо вопросов взаимодействия в нефтяной сфере на переговорах на высшем уровне будут обсуждаться двусторонние отношения, ожидается также обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, в том числе по ближневосточному урегулированию в свете эскалации палестино-израильского конфликта.
Главу российского государства сопровождает представительная делегация, в которую, в частности, вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, глава "Росатома" Алексей Лихачев. Как уточнили в Кремле, переговоры Путина с руководителями ОАЭ и Саудовской Аравии пройдут сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.
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В составе российской делегации также есть представители бизнеса. В частности, туда вошел основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, в числе представителей деловых кругов он примет участие в переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В переговорах в расширенном составе также примет участие глава ВЭБ Игорь Шувалов.
Контактам Путина с ближневосточными лидерами в Кремле придают большое значение - по словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, они важны не только для развития двусторонних связей, но и с точки зрения "сигналов международному сообществу".
В рамках беседы по региональным проблемам будет обсуждаться и тема СВО. В Кремле ожидают, что ближневосточным лидерам будет важно выслушать мнение Путина по данной ситуации.

ОАЭ: торговля на подъеме

В ходе переговоров Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. Это будет их вторая встреча в этом году, предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, где ОАЭ были представлены в почетном статусе "страны-гостя".
ОАЭ – главный внешнеэкономический партнер России в арабском мире. Как отмечают в Кремле, двустороннее торговое сотрудничество сейчас находится на подъеме. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордного уровня в 9 миллиардов долларов, а за январь-сентябрь текущего года он вышел на отметку в 8,8 миллиарда долларов, прибавив 63% относительно прошлогодних показателей того же периода.
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Значимой составляющей российско-эмиратских отношений является промышленная кооперация. Проработка перспективных проектов ведется практически во всех основных отраслях: от автомобилестроения, гражданского авиастроения, металлургии до возобновляемой энергетики, фармацевтики и цифровых технологий. В качестве успешного примера такого взаимодействия можно назвать совместное производство автомобилей премиального класса "Аурус". Также развиваются связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратского суверенного фонда "Мубадала".
Приоритетное внимание на переговорах будет уделено сотрудничеству в области энергетики, как в двустороннем формате, так и рамках "ОПЕК+".
В настоящее время российские компании "Лукойл", "Газпром", "Новатэк" вместе с национальной компанией Абу-Даби ADNOC реализуют крупные совместные проекты. Налажено и сотрудничество в сфере мирного атома – в рамках долгосрочных контрактов "Росатом" поставляет топливо для эмират­ской АЭС "Барака" (портфель заказов до 2031 года – 1,4 миллиарда долларов).
У стран есть совместные инициативы в сфере зеленой энергетики – по производству в ОАЭ солнечных панелей (группа компаний "Ренова") и судов на электрической тяге (АФК "Система").
Идут переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ.
Эмираты также получили приглашение присоединиться с 1 января к объединению БРИКС в качестве полноправного участника, что открывает дополнительные возможности для углубления российско-эмиратского взаимодействия на мировой арене, особенно с учетом предстоящего председательства России в этом объединении в 2024 году. Это также будет в повестке дня на переговорах.
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Саудовская Аравия: работа в рамках ОПЕК

В Эр-Рияде планируется встреча Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.
Это первая встреча лидеров в текущем году, но они регулярно беседуют по телефону - в 2023 году общались пять раз. Предыдущая беседа состоялась там же, в Эр-Рияде, в ходе государственного визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
На высшем уровне планируется предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК+". Как отмечают в Москве, плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке.
Предполагается также обсуждение перспектив реализации масштабного инфраструктурного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
Ожидается обмен мнениями по актуальной международной проблематике. Россия и Саудовская Аравия взаимодействуют в рамках ведущих многосторонних форматов, включая ООН и "Группу двадцати". Саудовская Аравия также получила приглашение стать с 1 января 2024 года полноправным участником БРИКС.
Будет рассмотрена и текущая сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта, а также пути содействия деэскалации напряженности. Среди других возможных тем – урегулирование ситуации в Сирии и Йемене, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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ОАЭСаудовская АравияРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинОПЕКЛУКОЙЛГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Андрей Белоусов
 
 
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