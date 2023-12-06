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Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши - РИА Новости, 06.12.2023
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14:52 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/protest-1914126468.html
Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши
Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши
Украинские водители большегрузных автомобилей проводят немногочисленную акцию протеста возле здания сейма Польши в центре Варшавы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:52
2023-12-06T14:52
польша
в мире
украина
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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Украинские водители большегрузных автомобилей проводят немногочисленную акцию протеста возле здания сейма Польши в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти. Несколько десятков человек собрались в среду перед сеймом Польши. Они принесли плакаты, которые в том числе гласят: "Блокада нас убивает". В протесте принимают участие несколько украинских водителей, а также украинцы, постоянно проживающие в Польше. Участники акции в шутку говорят о том, что это первый в истории современной Польше уличный протест иностранцев. Протестующие украинцы требуют от парламента как можно быстрее рассмотреть на всех соответствующих комиссиях и собраниях сейма вопрос о разблокировании перевозок на украинско-польской границе. Также в их требованиях содержится создание "условий для улучшения экспорта и импорта между Украиной и Польшей". Кроме того, протестующие требуют "усилить противодействие пропаганде в Польше, которая сеет раздор между людьми". Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913253204.html
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
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польша, в мире, украина
Польша, В мире, Украина
Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши

Украинские перевозчики у сейма Польши протестуют против блокирования границы

© AFP 2023 / Wojtek Radwanski Большегрузные автомобили на польско-украинской границе
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Украинские водители большегрузных автомобилей проводят немногочисленную акцию протеста возле здания сейма Польши в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти.
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Несколько десятков человек собрались в среду перед сеймом Польши. Они принесли плакаты, которые в том числе гласят: "Блокада нас убивает". В протесте принимают участие несколько украинских водителей, а также украинцы, постоянно проживающие в Польше.
Участники акции в шутку говорят о том, что это первый в истории современной Польше уличный протест иностранцев.
Протестующие украинцы требуют от парламента как можно быстрее рассмотреть на всех соответствующих комиссиях и собраниях сейма вопрос о разблокировании перевозок на украинско-польской границе. Также в их требованиях содержится создание "условий для улучшения экспорта и импорта между Украиной и Польшей".
Кроме того, протестующие требуют "усилить противодействие пропаганде в Польше, которая сеет раздор между людьми".
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
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