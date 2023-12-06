https://ria.ru/20231206/protest-1914126468.html

Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши

Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши

Украинские водители большегрузных автомобилей проводят немногочисленную акцию протеста возле здания сейма Польши в центре Варшавы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:52

2023-12-06T14:52

2023-12-06T14:52

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ВАРШАВА, 6 дек – РИА Новости. Украинские водители большегрузных автомобилей проводят немногочисленную акцию протеста возле здания сейма Польши в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. На проведение протеста у них есть разрешения местных органов власти. Несколько десятков человек собрались в среду перед сеймом Польши. Они принесли плакаты, которые в том числе гласят: "Блокада нас убивает". В протесте принимают участие несколько украинских водителей, а также украинцы, постоянно проживающие в Польше. Участники акции в шутку говорят о том, что это первый в истории современной Польше уличный протест иностранцев. Протестующие украинцы требуют от парламента как можно быстрее рассмотреть на всех соответствующих комиссиях и собраниях сейма вопрос о разблокировании перевозок на украинско-польской границе. Также в их требованиях содержится создание "условий для улучшения экспорта и импорта между Украиной и Польшей". Кроме того, протестующие требуют "усилить противодействие пропаганде в Польше, которая сеет раздор между людьми". Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913253204.html

https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html

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польша, в мире, украина