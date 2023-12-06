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Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения - РИА Новости, 06.12.2023
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07:55 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pozdravlenie-1914026719.html
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения - РИА Новости, 06.12.2023
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского лидера. "Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Своей деятельностью во Главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - цитирует послание Путина пресс-служба Жапарова. В телеграмме также говорится, что киргизский лидер может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей". "Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в послании. Также поздравления в адрес Жапарова, по данным пресс-службы, уже направили лидеры Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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киргизия, россия, казахстан, садыр жапаров, владимир путин, снг, шос, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Казахстан, Садыр Жапаров, Владимир Путин, СНГ, ШОС, ОДКБ, В мире
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского лидера.
«
"Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Своей деятельностью во Главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - цитирует послание Путина пресс-служба Жапарова.
В телеграмме также говорится, что киргизский лидер может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей".
"Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в послании.
Также поздравления в адрес Жапарова, по данным пресс-службы, уже направили лидеры Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Путин поздравил Владимира Машкова с 60-летием
27 ноября, 10:49
 
КиргизияРоссияКазахстанСадыр ЖапаровВладимир ПутинСНГШОСОДКБВ мире
 
 
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