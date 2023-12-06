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Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения - РИА Новости, 06.12.2023

Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:55

2023-12-06T07:55

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БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского лидера. "Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Своей деятельностью во Главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - цитирует послание Путина пресс-служба Жапарова. В телеграмме также говорится, что киргизский лидер может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей". "Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в послании. Также поздравления в адрес Жапарова, по данным пресс-службы, уже направили лидеры Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20231127/mashkov-1912046490.html

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