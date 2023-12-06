https://ria.ru/20231206/pozdravlenie-1914026719.html
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения - РИА Новости, 06.12.2023
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
киргизия
россия
казахстан
садыр жапаров
владимир путин
снг
шос
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902267863_0:81:3059:1802_1920x0_80_0_0_8a6a6fbf903a5db7b6b4c20bc725fccb.jpg
БИШКЕК, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и выразил готовность к дальнейшему активному двустороннему сотрудничеству, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского лидера. "Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Своей деятельностью во Главе государства Вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - цитирует послание Путина пресс-служба Жапарова. В телеграмме также говорится, что киргизский лидер может рассчитывать "на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей". "Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в послании. Также поздравления в адрес Жапарова, по данным пресс-службы, уже направили лидеры Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20231127/mashkov-1912046490.html
киргизия
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902267863_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_20d8306db94bc711304e65d9c53816f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, казахстан, садыр жапаров, владимир путин, снг, шос, одкб, в мире
Киргизия, Россия, Казахстан, Садыр Жапаров, Владимир Путин, СНГ, ШОС, ОДКБ, В мире
Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием