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Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе" - РИА Новости, 06.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
10:58 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914058044.html
Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"
Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе" - РИА Новости, 06.12.2023
Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"
Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", благодаря ему с февраля 2022 года в новые регионы и на приграничные территории было... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:58
2023-12-06T10:58
выставка-форум "россия"
наталья сергунина
москва
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", благодаря ему с февраля 2022 года в новые регионы и на приграничные территории было отправлено 3,6 миллиона товаров, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "Акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года. За это время было собрано более 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. В их число вошли одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и многое другое. Для работы штабов был сформирован волонтерский корпус, к которому присоединились 14 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе. Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе". Одним из лауреатов стала столичная акция "Москва помогает". "В этом году на премию "Мы вместе" было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего — от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект "Москва помогает" почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций. Поздравляю победителей", - сказала Сергунина.
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наталья сергунина, москва, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Наталья Сергунина, Москва, Выставка-форум "Россия", Общество
Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

В новые регионы отправили 3,6 млн товаров благодаря проекту "Москва помогает"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкрашение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает"
Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков Москва помогает - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украшение на елке возле штаба по сбору новогодних подарков "Москва помогает". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", благодаря ему с февраля 2022 года в новые регионы и на приграничные территории было отправлено 3,6 миллиона товаров, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
"Акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года. За это время было собрано более 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. В их число вошли одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и многое другое. Для работы штабов был сформирован волонтерский корпус, к которому присоединились 14 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе". Одним из лауреатов стала столичная акция "Москва помогает".
"В этом году на премию "Мы вместе" было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего — от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект "Москва помогает" почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций. Поздравляю победителей", - сказала Сергунина.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Жены участников СВО из Сочи отправили 12 тонн гумпомощи в новые регионы
23 ноября, 14:36
 
Выставка-форум "Россия"Наталья СергунинаМоскваВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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