https://ria.ru/20231206/pomosch-1914058044.html

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе" - РИА Новости, 06.12.2023

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", благодаря ему с февраля 2022 года в новые регионы и на приграничные территории было... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:58

2023-12-06T10:58

2023-12-06T10:58

выставка-форум "россия"

наталья сергунина

москва

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", благодаря ему с февраля 2022 года в новые регионы и на приграничные территории было отправлено 3,6 миллиона товаров, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "Акция "Москва помогает" стартовала в феврале 2022 года. За это время было собрано более 3,6 миллиона различных товаров для жителей новых регионов России и приграничных территорий. В их число вошли одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и многое другое. Для работы штабов был сформирован волонтерский корпус, к которому присоединились 14 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе. Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошла церемония награждения победителей международной премии "Мы вместе". Одним из лауреатов стала столичная акция "Москва помогает". "В этом году на премию "Мы вместе" было направлено почти 40 тысяч заявок со всей страны. Больше всего — от жителей столицы: 2,5 тысячи. Отмеченный жюри проект "Москва помогает" почти за два года объединил свыше 55 тысяч человек и 500 организаций. Поздравляю победителей", - сказала Сергунина.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html

москва

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наталья сергунина, москва, выставка-форум "россия", общество