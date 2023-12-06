https://ria.ru/20231206/plennye-1914202990.html

Сенатор заявил, что треть украинских пленных готова остаться в России

Сенатор заявил, что треть украинских пленных готова остаться в России - РИА Новости, 06.12.2023

Сенатор заявил, что треть украинских пленных готова остаться в России

Около половины военнослужащих Вооруженных сил Украины хотели бы работать, находясь в плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть - готова остаться... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:57

2023-12-06T18:57

2023-12-06T18:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

совет федерации рф

константин чуйченко

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Около половины военнослужащих Вооруженных сил Украины хотели бы работать, находясь в плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть - готова остаться жить в России, такие данные привел сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. "Проводили встречу с пленными ВСУшниками и увидели определенную тенденцию. Примерно половина из этих людей - они глубоко несчастные люди, которые случайно попали на эту войну, и которые готовы сегодня трудиться, готовы работать добровольно вместо того, чтобы просто находиться "в стенах", - сказал сенатор в ходе встречи парламентариев с главой Минюста Константином Чуйченко. По словам Вороны, примерно треть из украинских военнослужащих "еще и готова остаться жить на нашей территории". "Это люди, условно говоря, от сохи, которых просто бросили на войну", - добавил он. Ворона пояснил, что на сегодняшний день есть проблема нормативного регулирования этого вопроса в целом. Он попросил главу Минюста высказать свою позицию."Желание остаться и интегрироваться в российскую жизнь - это желание должно быть поддержано", - считает Чуйченко. По его мнению, возможно, есть проблемы с точки зрения правового регулирования. Но для того, чтобы предметно говорить, нужно изучить ситуацию, добавил он. "Мы готовы этим заниматься, считая, что это правильно - либо решать вопрос с помилованием, либо амнистией", - предположил он. В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что это тема важная. "Это должны правоохранительные органы определять - кто из них (украинских военнослужащих) действительно от сохи, у кого кровь на руках, это непростая тема", - сказал спикер. Но, тем не менее, "этим надо позаниматься", - сказала она.

https://ria.ru/20231027/dobrovoltsy-1905542599.html

https://ria.ru/20230623/plennyy-1879931562.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, совет федерации рф, константин чуйченко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр