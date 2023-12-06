https://ria.ru/20231206/peremirie-1914200138.html

Белый дом заявил, что США не будут диктовать Украине условия перемирия

Белый дом заявил, что США не будут диктовать Украине условия перемирия - РИА Новости, 06.12.2023

Белый дом заявил, что США не будут диктовать Украине условия перемирия

Вашингтон не будет давить на Киев и диктовать условия перемирия, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:50

2023-12-06T18:50

2023-12-06T21:50

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не будет давить на Киев и диктовать условия перемирия, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Определенно мы не собираемся диктовать эти условия", — сказал он, отвечая на вопрос об условиях завершения конфликта.Представитель Белого дома добавил, что США оставляют за Владимиром Зеленским и украинским народом право решать, как и когда завершится конфликт, а также условия мирных переговоров.Кирби ранее сегодня признал, что США высоко оценивают риск поражения Украины в случае прекращения помощи из Вашингтона.Как заявлял украинский министр финансов Сергей Марченко, западные партнеры Киева устали от конфликта, в их отношении чувствуется "много слабости". Агентство Bloomberg в середине ноября также писало, что по мере затягивания противостояния "некогда широкая поддержка Украины дает трещины".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев запретил их на законодательном уровне. Как подчеркивали в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло только с учетом новых территориальных реалий.Дебаты в ВашингтонеПрезидент США Джо Байден запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на наступивший 1 октября новый финансовый год.Запрос должны утвердить обе палаты конгресса. По данным NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции, но переговоры провалились. Они не смогли договориться по поводу требования республиканцев ужесточить миграционное законодательство.Выделенные ранее для помощи Киеву деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул. Сенат возобновит работу 8 января, а палата представителей — на следующий день.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914159969.html

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