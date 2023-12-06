https://ria.ru/20231206/peremena-1914103094.html

В США заметили перемену в поведении Зеленского

В США заметили перемену в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023

В США заметили перемену в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:45

2023-12-06T13:45

2023-12-06T17:43

политика

россия

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Вы можете видеть: в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам", — отметил военный.По его словам, печальная ситуация для Вооруженных сил Украины из-за неудач на фронте и огромного количества погибших сильно повлияла на украинского политика, а лучше она не станет, поскольку Россия продолжает улучшать свой военный потенциал и увеличивать свою мощь.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231206/etap-1914087330.html

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