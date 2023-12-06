https://ria.ru/20231206/oshibki-1914233536.html

Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19

Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2023

Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство недооценило опасность коронавирусной инфекции и совершало ошибке в борьбе с... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:27

2023-12-06T22:27

2023-12-06T22:27

в мире

великобритания

борис джонсон

филипп (король бельгии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство недооценило опасность коронавирусной инфекции и совершало ошибке в борьбе с пандемией. "Неизбежно мы сделали некоторые вещи неправильно. Я думаю, что в то время мы делали всё возможное, учитывая то, что мы знали… Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно", - заявил он, отвечая на вопросы в рамках расследования действий властей в пандемию. Джонсон признал, что в начале 2020 года власти не были достаточным образом обеспокоены и недостаточно верили прогнозам ученых. По его словам, даже "концепт пандемии" не предполагал для правительства ту "полную катастрофу", которой обернулся коронавирус. "Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать - это то, что люди… все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа", - заявил экс-премьер. Ранее сообщалось, что более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19. В ходе расследования действий британских властей во время пандемии были опубликованы записи, согласно которым незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID экс-премьер Джонсон якобы возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут". Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20231206/deyatelnost-1914116952.html

https://ria.ru/20231205/proval-1913978627.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, борис джонсон, филипп (король бельгии)