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Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2023
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22:27 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/oshibki-1914233536.html
Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19
Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2023
Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство недооценило опасность коронавирусной инфекции и совершало ошибке в борьбе с... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:27
2023-12-06T22:27
в мире
великобритания
борис джонсон
филипп (король бельгии)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство недооценило опасность коронавирусной инфекции и совершало ошибке в борьбе с пандемией. "Неизбежно мы сделали некоторые вещи неправильно. Я думаю, что в то время мы делали всё возможное, учитывая то, что мы знали… Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно", - заявил он, отвечая на вопросы в рамках расследования действий властей в пандемию. Джонсон признал, что в начале 2020 года власти не были достаточным образом обеспокоены и недостаточно верили прогнозам ученых. По его словам, даже "концепт пандемии" не предполагал для правительства ту "полную катастрофу", которой обернулся коронавирус. "Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать - это то, что люди… все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа", - заявил экс-премьер. Ранее сообщалось, что более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19. В ходе расследования действий британских властей во время пандемии были опубликованы записи, согласно которым незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID экс-премьер Джонсон якобы возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут". Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20231206/deyatelnost-1914116952.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, филипп (король бельгии)
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Филипп (король Бельгии)
Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19

Борис Джонсон признал, что его правительство делало ошибки при борьбе с COVID-19

© AP Photo / Alberto PezzaliЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что его правительство недооценило опасность коронавирусной инфекции и совершало ошибке в борьбе с пандемией.
«
"Неизбежно мы сделали некоторые вещи неправильно. Я думаю, что в то время мы делали всё возможное, учитывая то, что мы знали… Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно", - заявил он, отвечая на вопросы в рамках расследования действий властей в пандемию.
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Опрос показал, как британцы относятся к деятельности Джонсона в пандемию
Вчера, 14:28
Джонсон признал, что в начале 2020 года власти не были достаточным образом обеспокоены и недостаточно верили прогнозам ученых.
По его словам, даже "концепт пандемии" не предполагал для правительства ту "полную катастрофу", которой обернулся коронавирус.
«
"Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать - это то, что люди… все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа", - заявил экс-премьер.
Ранее сообщалось, что более 70% жителей Британии не доверяют деятельности бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19.
В ходе расследования действий британских властей во время пандемии были опубликованы записи, согласно которым незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID экс-премьер Джонсон якобы возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут".
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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В миреВеликобританияБорис ДжонсонФилипп (король Бельгии)
 
 
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