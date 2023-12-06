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Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:09
2023-12-06T19:09
2023-12-06T19:14
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля, следует из данных торгов.По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,16% - до 74,76 доллара за баррель, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,68%, до 69,66 доллара, находясь ниже 70 долларов впервые с 5 июля.
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экономика, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Цены на нефть
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель, WTI — ниже 70
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,16% - до 74,76 доллара за баррель, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,68%, до 69,66 доллара, находясь ниже 70 долларов впервые с 5 июля.
США призвали G7 к более жесткому контролю за торговлей российской нефтью