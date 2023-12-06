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Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:09 06.12.2023 (обновлено: 19:14 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/neft-1914207426.html
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:09
2023-12-06T19:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля, следует из данных торгов.По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,16% - до 74,76 доллара за баррель, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,68%, до 69,66 доллара, находясь ниже 70 долларов впервые с 5 июля.
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экономика, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, WTI (нефть), Цены на нефть
Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель, WTI — ниже 70

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,16% - до 74,76 доллара за баррель, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,68%, до 69,66 доллара, находясь ниже 70 долларов впервые с 5 июля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
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