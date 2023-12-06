https://ria.ru/20231206/neft-1914207426.html

Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023

Цена нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:09

2023-12-06T19:09

2023-12-06T19:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

wti (нефть)

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили снижение до 3%, цена Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, WTI - ниже 70 долларов впервые с начала июля, следует из данных торгов.По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,16% - до 74,76 доллара за баррель, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 3,68%, до 69,66 доллара, находясь ниже 70 долларов впервые с 5 июля.

https://ria.ru/20231206/neft-1914181230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, wti (нефть), цены на нефть