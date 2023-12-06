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В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток - РИА Новости, 06.12.2023
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Наука
 
09:00 06.12.2023 (обновлено: 09:13 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/nauka-1913880387.html
В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток
В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток - РИА Новости, 06.12.2023
В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток
Ученые СПбГМТУ разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования. По мнению авторов, она позволит продлить сроки... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:00
2023-12-06T09:13
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский морской технический университет
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые СПбГМТУ разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования. По мнению авторов, она позволит продлить сроки эксплуатации рабочих лопаток турбин высокого и низкого давления, значительно сократив стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинных установок, сообщили в пресс-службе вуза.Газотурбинная установка позволяет использовать газ, образующийся после сгорания топлива, для производства электричества и тепловой энергии. Такие установки сегодня широко используют в нефтеперерабатывающей и газодобывающей промышленности, ЖКХ и при утилизации отходов.Компоненты газотурбинных установок изготавливают из жаропрочных никелевых сплавов методами литья и последующей механической обработки. Однако из-за сложного химического состава практически не поддаются сварке, в металле образуются трещины, из-за чего изделия неизбежно разрушаются.Лазерный луч высокой энергии может значительно расширить возможности сварки жаропрочных сплавов, считают ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Они разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования, в первую очередь, рабочих лопаток турбин высокого (ТВД) и низкого давления (ТНД).Ученые отмечают, что применение лазерного излучения позволяет сваривать и наплавлять сплавы, которые ранее считались трудно- или вовсе несвариваемыми, без образования критических дефектов.Результаты работы, опубликованные учеными СПбГМТУ в журнале Metals, помогают разобраться в механизмах зарождения и развития трещин. Для проведения исследований использовалось современное высокоточное исследовательское оборудование для оптической и сканирующей электронной металлографии, рентгеновской дифракции, дифракции обратного рассеяния электронов.По мнению ученых, применение лазерной наплавки для восстановления геометрии лопаток позволяет значительно сократить стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинной установки.&quot;Рабочие лопатки ТВД и ТНД испытывают наибольшие нагрузки, поскольку они эксплуатируются при температуре более 1000 градусов Цельсия в газовой среде, под циклическими и знакопеременными нагрузками. Из-за этого лопатки изнашиваются, теряют форму. В результате снижается мощность газотурбинной установки. Как правило, такой износ наступает гораздо раньше исчерпания ресурса лопатки&quot;, — рассказал кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры цифровых лазерных технологий СПбГМТУ Рудольф Корсмик.По его словам, стоимость новой лопатки может превышать 500 тысяч рублей, а в турбине их несколько сотен, поэтому замена изношенных лопаток может быть очень затратной. В то же время стоимость полного ремонта лопатки с применением технологии лазерной наплавки не превышает 30-50% от стоимости нового изделия.Сегодня перед учеными стоят задачи масштабирования исследований на другие сплавы, а также проведения опытных работ по ремонту компонентов газотурбинных двигателей."Эту технологию можно назвать не просто отечественной, а на 100% детищем СПбГМТУ. Для ее разработки в стенах университета обучались исследователи и технологи, а также разрабатывалось и изготавливалось оборудование", – добавил Корсмик.Чтобы внедрить результат в масштабах всей страны, необходимо провести не только комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, но и организационные мероприятия – популяризацию разработок, запуск пилотных проектов, повышение культуры производства, отметил он.
https://ria.ru/20230928/nauka-1898977912.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский морской технический университет, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербургский морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)

В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток

© iStock.com / vladimir_nКрасный лазер
Красный лазер - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / vladimir_n
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые СПбГМТУ разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования. По мнению авторов, она позволит продлить сроки эксплуатации рабочих лопаток турбин высокого и низкого давления, значительно сократив стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинных установок, сообщили в пресс-службе вуза.
Газотурбинная установка позволяет использовать газ, образующийся после сгорания топлива, для производства электричества и тепловой энергии. Такие установки сегодня широко используют в нефтеперерабатывающей и газодобывающей промышленности, ЖКХ и при утилизации отходов.
Компоненты газотурбинных установок изготавливают из жаропрочных никелевых сплавов методами литья и последующей механической обработки. Однако из-за сложного химического состава практически не поддаются сварке, в металле образуются трещины, из-за чего изделия неизбежно разрушаются.
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Лазерный луч высокой энергии может значительно расширить возможности сварки жаропрочных сплавов, считают ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Они разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования, в первую очередь, рабочих лопаток турбин высокого (ТВД) и низкого давления (ТНД).
Ученые отмечают, что применение лазерного излучения позволяет сваривать и наплавлять сплавы, которые ранее считались трудно- или вовсе несвариваемыми, без образования критических дефектов.
Результаты работы, опубликованные учеными СПбГМТУ в журнале Metals, помогают разобраться в механизмах зарождения и развития трещин. Для проведения исследований использовалось современное высокоточное исследовательское оборудование для оптической и сканирующей электронной металлографии, рентгеновской дифракции, дифракции обратного рассеяния электронов.
© Рудольф КорсмикЛазерная наплавка рабочей лопатки турбины высокого давления
Фото лазерной наплавки рабочей лопатки турбины высокого давления
© Рудольф Корсмик
Лазерная наплавка рабочей лопатки турбины высокого давления
По мнению ученых, применение лазерной наплавки для восстановления геометрии лопаток позволяет значительно сократить стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинной установки.
«

"Рабочие лопатки ТВД и ТНД испытывают наибольшие нагрузки, поскольку они эксплуатируются при температуре более 1000 градусов Цельсия в газовой среде, под циклическими и знакопеременными нагрузками. Из-за этого лопатки изнашиваются, теряют форму. В результате снижается мощность газотурбинной установки. Как правило, такой износ наступает гораздо раньше исчерпания ресурса лопатки", — рассказал кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры цифровых лазерных технологий СПбГМТУ Рудольф Корсмик.

По его словам, стоимость новой лопатки может превышать 500 тысяч рублей, а в турбине их несколько сотен, поэтому замена изношенных лопаток может быть очень затратной. В то же время стоимость полного ремонта лопатки с применением технологии лазерной наплавки не превышает 30-50% от стоимости нового изделия.
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Сегодня перед учеными стоят задачи масштабирования исследований на другие сплавы, а также проведения опытных работ по ремонту компонентов газотурбинных двигателей.
"Эту технологию можно назвать не просто отечественной, а на 100% детищем СПбГМТУ. Для ее разработки в стенах университета обучались исследователи и технологи, а также разрабатывалось и изготавливалось оборудование", – добавил Корсмик.
Чтобы внедрить результат в масштабах всей страны, необходимо провести не только комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, но и организационные мероприятия – популяризацию разработок, запуск пилотных проектов, повышение культуры производства, отметил он.
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