https://ria.ru/20231206/nauka-1913880387.html

В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток

В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток - РИА Новости, 06.12.2023

В России создали новую технологию ремонта газотурбинных лопаток

Ученые СПбГМТУ разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования. По мнению авторов, она позволит продлить сроки... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:13

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский морской технический университет

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905580440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51034e22832717797910c0ab97a3f860.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые СПбГМТУ разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования. По мнению авторов, она позволит продлить сроки эксплуатации рабочих лопаток турбин высокого и низкого давления, значительно сократив стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинных установок, сообщили в пресс-службе вуза.Газотурбинная установка позволяет использовать газ, образующийся после сгорания топлива, для производства электричества и тепловой энергии. Такие установки сегодня широко используют в нефтеперерабатывающей и газодобывающей промышленности, ЖКХ и при утилизации отходов.Компоненты газотурбинных установок изготавливают из жаропрочных никелевых сплавов методами литья и последующей механической обработки. Однако из-за сложного химического состава практически не поддаются сварке, в металле образуются трещины, из-за чего изделия неизбежно разрушаются.Лазерный луч высокой энергии может значительно расширить возможности сварки жаропрочных сплавов, считают ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Они разработали технологию лазерной наплавки для ремонта компонентов газотурбинного оборудования, в первую очередь, рабочих лопаток турбин высокого (ТВД) и низкого давления (ТНД).Ученые отмечают, что применение лазерного излучения позволяет сваривать и наплавлять сплавы, которые ранее считались трудно- или вовсе несвариваемыми, без образования критических дефектов.Результаты работы, опубликованные учеными СПбГМТУ в журнале Metals, помогают разобраться в механизмах зарождения и развития трещин. Для проведения исследований использовалось современное высокоточное исследовательское оборудование для оптической и сканирующей электронной металлографии, рентгеновской дифракции, дифракции обратного рассеяния электронов.По мнению ученых, применение лазерной наплавки для восстановления геометрии лопаток позволяет значительно сократить стоимость технического обслуживания и ремонта газотурбинной установки."Рабочие лопатки ТВД и ТНД испытывают наибольшие нагрузки, поскольку они эксплуатируются при температуре более 1000 градусов Цельсия в газовой среде, под циклическими и знакопеременными нагрузками. Из-за этого лопатки изнашиваются, теряют форму. В результате снижается мощность газотурбинной установки. Как правило, такой износ наступает гораздо раньше исчерпания ресурса лопатки", — рассказал кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры цифровых лазерных технологий СПбГМТУ Рудольф Корсмик.По его словам, стоимость новой лопатки может превышать 500 тысяч рублей, а в турбине их несколько сотен, поэтому замена изношенных лопаток может быть очень затратной. В то же время стоимость полного ремонта лопатки с применением технологии лазерной наплавки не превышает 30-50% от стоимости нового изделия.Сегодня перед учеными стоят задачи масштабирования исследований на другие сплавы, а также проведения опытных работ по ремонту компонентов газотурбинных двигателей."Эту технологию можно назвать не просто отечественной, а на 100% детищем СПбГМТУ. Для ее разработки в стенах университета обучались исследователи и технологи, а также разрабатывалось и изготавливалось оборудование", – добавил Корсмик.Чтобы внедрить результат в масштабах всей страны, необходимо провести не только комплексные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, но и организационные мероприятия – популяризацию разработок, запуск пилотных проектов, повышение культуры производства, отметил он.

https://ria.ru/20230928/nauka-1898977912.html

https://ria.ru/20230814/nauka-1889527173.html

https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский морской технический университет, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)