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Источник: бывший боец "Азова"* получил срок за сбыт наркотиков в Петербурге
Источник: бывший боец "Азова"* получил срок за сбыт наркотиков в Петербурге - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: бывший боец "Азова"* получил срок за сбыт наркотиков в Петербурге
Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии строго режима бывшего гражданина Украины, проходившего подготовку в националистическом полку "Азов"*,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии строго режима бывшего гражданина Украины, проходившего подготовку в националистическом полку "Азов"*, Александра Мацегора за сбыт наркотических средств, об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона. "Мацегоре вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ и назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", - сказал источник. Собеседник агентства добавил, что Мацегора до 2020 года являлся гражданином Украины, был активным участником украинских фанатских группировок. "В 2015 году прошел военную и тактико-специальную подготовку на базе национального полка "Азов"*. На протяжении длительного периода времени был членом т.н. "гражданского корпуса" этого полка, где занимался агитационно-пропагандистской деятельностью", - добавил он. Потом он переехал в Россию, где учился в среднеобразовательном учреждении, откуда был отчислен за неуспеваемость. В дальнейшем, как считает следствие, Мацегора организовал группу, которая под его руководством осуществляла сбыт наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга. Его задержали в октябре 2022 года года с поличным при организации так называемых закладок.* Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, санкт-петербург, александр мацегора, россия, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Мацегора, Россия, Украина
Источник: бывший боец "Азова"* получил срок за сбыт наркотиков в Петербурге
Источник: экс-боец "Азова" получил 6 лет колонии за сбыт наркотиков в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии строго режима бывшего гражданина Украины, проходившего подготовку в националистическом полку "Азов"*, Александра Мацегора за сбыт наркотических средств, об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона.
«
"Мацегоре вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ и назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима", - сказал источник.
Собеседник агентства добавил, что Мацегора до 2020 года являлся гражданином Украины, был активным участником украинских фанатских группировок. "В 2015 году прошел военную и тактико-специальную подготовку на базе национального полка "Азов"*. На протяжении длительного периода времени был членом т.н. "гражданского корпуса" этого полка, где занимался агитационно-пропагандистской деятельностью", - добавил он.
Потом он переехал в Россию, где учился в среднеобразовательном учреждении, откуда был отчислен за неуспеваемость. В дальнейшем, как считает следствие, Мацегора организовал группу, которая под его руководством осуществляла сбыт наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга. Его задержали в октябре 2022 года года с поличным при организации так называемых закладок.
* Запрещенная в России террористическая организация
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