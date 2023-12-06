https://ria.ru/20231206/moskva-1914065548.html

Службы Москвы продолжили очистку улиц от снега и мониторинг состояния дорог

Службы Москвы продолжили очистку улиц от снега и мониторинг состояния дорог - РИА Новости, 06.12.2023

Службы Москвы продолжили очистку улиц от снега и мониторинг состояния дорог

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, чистят от снега улицы и скатные кровли многоквартирных домов, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

москва

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, чистят от снега улицы и скатные кровли многоквартирных домов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега. "В течение всего светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - дополняется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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