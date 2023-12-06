https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы

Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы - РИА Новости, 06.12.2023

Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы

Роспотребнадзор сообщил о нескольких случаях заболевания микоплазменной пневмонией. Первичные симптомы схожи с ОРВИ, поставить точный диагноз можно только в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:45

2023-12-06T18:45

2023-12-06T18:54

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Роспотребнадзор сообщил о нескольких случаях заболевания микоплазменной пневмонией. Первичные симптомы схожи с ОРВИ, поставить точный диагноз можно только в лаборатории. О том, какой патоген вызывает это заболевание, насколько оно опасно и как вовремя его распознать, — в материале РИА Новости.Вспышка "загадочной" инфекции в КитаеНа пресс-конференции 13 ноября Национальная комиссия здравоохранения Китая уведомила о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, преимущественно среди детей. К 21 ноября детские больницы в Пекине, Ляонине и некоторых других городах были переполнены пациентами, в том числе с пневмонией. В школах прекратили занятия.Практически сразу в мировых СМИ появились панические публикации о новой неизвестной инфекции из Китая. ВОЗ обратилась в Пекин с официальным запросом эпидемиологической и клинической информации, а также результатов лабораторных исследований для всех зарегистрированных случаев "невыясненной пневмонии". Оказалось, что в основном госпитализация связана с микоплазменной инфекцией, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, в меньшей степени — с вирусами гриппа, РСВ и SARS-CoV-2.Любопытно, что за несколько месяцев до этого в журнале The Lancet Microbe вышла статья "Микоплазменная пневмония исчезла навсегда?". Авторы этого ретроспективного исследования — солидная международная группа ученых, участвовавших в первом эпиднадзорном исследовании Mycoplasma pneumoniae. Они утверждали, что беспрецедентные меры безопасности, реализованные в период пандемии COVID-19, практически свели на нет эту инфекцию. Как выяснилось, это не так.Ничего необычногоПредставители рода Mycoplasma — низкоорганизованные одноклеточные организмы, отличающиеся от остальных бактерий отсутствием клеточной стенки. Генетической информации в них примерно в четыре раза меньше, чем у кишечной палочки Escherichia coli.Несмотря на название (от греческого "микос" — гриб и "плазма" — образование), микоплазма не имеет никакого отношения к грибковым инфекциям. Несколько видов патогенны для людей, в частности Mycoplasma pneumoniae.Поведение бактерии в организме-хозяине детально описано. Прикрепившись к слизистой оболочке дыхательных путей, микоплазма питается, растет и размножается, вызывая фарингит, бронхит и пневмонию. Если у человека хорошее здоровье, бактерии могут долго находиться в "спящем" состоянии, но стоит иммунитету ослабеть, как микробы начинают быстро размножаться.В отчете, подготовленном для ВОЗ, представители органов здравоохранения Китая указали, что в нынешней вспышке нет ничего особенного — ни новых патогенов, ни необычных клинических проявлений. Заболеваемость гриппом, аденовирусом, РСВ и микоплазменной пневмонией с приходом холодов всегда увеличивается. Просто сейчас это случилось несколько раньше, возможно, из-за отмены антиковидных ограничений.Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что риска пандемии нет.Симптомы и лечениеМикоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и просто тесном контакте, в том числе с бессимптомными носителями. Но заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет."Все очень по-разному: у одних это легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — тяжелая пневмония. Основные симптомы — температура, кашель, тяжесть при дыхании", — рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Из специфического ученые отмечают воспаление слизистых оболочек и образование уплотнений в легких — легочных узелков, выявляемых рентгенографией и УЗИ."Микоплазмы живут не в ткани легкого, а в прослойках, в соединительной ткани. Там воспаление, образуются рубцы. Они довольно тяжелые, мешают сокращаться легкому и дышать", — объяснил в эфире радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.На данный момент неизвестно о тяжелых случаях, потребовавших искусственной вентиляции легких. Микоплазменная пневмония поддается лечению, но нужно правильно подобрать лекарство. Дело в том, что большинство антибиотиков широкого спектра действуют на ферменты клеточных стенок бактерий, а у микоплазм вместо этого — цитоплазматическая мембрана.Ученые уточняют, что в сыворотке крови большинства взрослых есть антитела к Mycoplasma pneumoniae, поэтому болеют в основном дети и люди с ослабленным иммунитетом.Ситуация под контролемЗа последнюю неделю микоплазменную пневмонию у детей зафиксировали в Индонезии, Италии, Германии, Франции, Нидерландах, Дании. И в России."Как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, более тяжелых форм инфекции", — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.Ситуация под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей быстро выявлять зараженных. Все групповые случаи расследуют. Также проводится комплексная лабораторная диагностика заразившихся и контактировавших с ними."Препаратов достаточно, широкий спектр, поэтому инфекция абсолютно управляемая", — сказал министр здравоохранения Мурашко журналистам. И добавил, что диагностика, течение болезни, клиника совершенно понятны.

https://ria.ru/20231129/bakterii-1912451098.html

https://ria.ru/20230928/bakteriofagi-1898769506.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

здоровье, биология, пневмония , инфекции, бактерии, китай, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)