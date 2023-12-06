https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914017815.html
В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией
В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023
В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией
Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:51
2023-12-06T04:51
2023-12-06T04:51
общество
россия
китай
германия
сергей вознесенский
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909779171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0947565046b8320b5ae852b48fcb5836.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции", - говорится в сообщении.В то же время в ведомстве отметили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем.Говорить об эпидемии нельзяГоворить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Аналогичное мнение высказал журналистам и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов."Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал он.Микоплазменная пневмония, пояснил Чуланов, лечится антибактериальными препаратами, которые есть в любом стационаре. Он уточнил, что по клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.По его словам, некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции.Симптомы заболеванияМикоплазменная инфекция может протекать по-разному - у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других - пневмония с тяжелым течением, основные симптомы - температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский.Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.Ранее ряд стран мира, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.
https://ria.ru/20231205/patogen-1913999782.html
https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html
https://ria.ru/20231203/pnevmoniya-1913514826.html
россия
китай
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909779171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e30a7585f3c12d37f7265d63dbbdde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, китай, германия, сергей вознесенский, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Китай, Германия, Сергей Вознесенский, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией
В России выявили отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции", - говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве отметили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем.
Говорить об эпидемии нельзя
Говорить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский
.
Аналогичное мнение высказал журналистам и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов
.
В США не считают рост заболеваемости в Китае результатом нового патогена
"Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал он.
Микоплазменная пневмония, пояснил Чуланов, лечится антибактериальными препаратами, которые есть в любом стационаре. Он уточнил, что по клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.
По его словам, некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции.
В Минздраве рассказали, кто может заболеть микоплазменной инфекцией
Микоплазменная инфекция может протекать по-разному - у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других - пневмония с тяжелым течением, основные симптомы - температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
«
"Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.
При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.
Ранее ряд стран мира, в частности Китай
, Германия
, Франция
и Италия
, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.
СМИ: врачи заявили о росте пневмонии среди детей в нескольких странах