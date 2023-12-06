https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914017815.html

В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией

В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 06.12.2023

В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:51

2023-12-06T04:51

2023-12-06T04:51

общество

россия

китай

германия

сергей вознесенский

владимир чуланов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции", - говорится в сообщении.В то же время в ведомстве отметили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России в настоящее время полностью под контролем.Говорить об эпидемии нельзяГоворить о пандемии или эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, возбудитель известен давно, есть тест-системы и эффективные препараты, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Аналогичное мнение высказал журналистам и главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов."Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто", - сказал он.Микоплазменная пневмония, пояснил Чуланов, лечится антибактериальными препаратами, которые есть в любом стационаре. Он уточнил, что по клиническим признакам отличить микоплазменную инфекцию от заболевания, вызванного другим возбудителем, нельзя. Поставить диагноз и назначить лечение может врач по результатам дополнительных исследований.По его словам, некоторый рост заболеваемости, который наблюдается сейчас, может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике заболеваемости микоплазменной инфекции.Симптомы заболеванияМикоплазменная инфекция может протекать по-разному - у одних легкая болезнь верхних дыхательных путей, у других - пневмония с тяжелым течением, основные симптомы - температура, кашель, тяжесть при дыхании, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - сказал Вознесенский.Он отметил, что симптомами такой инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании.При этом определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно, иногда бывает так, что человек имеет какую-то клиническую картину бактериальной инфекции, получает антибактериальные препараты широкого спектра действия, и не знает о наличии именно этой инфекции, пояснил Вознесенский.Ранее ряд стран мира, в частности Китай, Германия, Франция и Италия, сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.

https://ria.ru/20231205/patogen-1913999782.html

https://ria.ru/20231205/infektsiya-1913995939.html

https://ria.ru/20231203/pnevmoniya-1913514826.html

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китай

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, китай, германия, сергей вознесенский, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество