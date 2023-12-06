https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html

После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны

После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны - РИА Новости, 06.12.2023

После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны

После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:16

2023-12-06T12:16

2023-12-06T12:26

происшествия

санкт-петербург

лахта центр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что драка произошла вечером 4 декабря. Она попала на видео. На кадрах видно, как люди в рабочей одежде из числа мигрантов нападают на других, бьют руками и ногами, наносят удары в лицо. Возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки. Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. "В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", - сообщили в пресс-службе. Также 13 мигрантов задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Кроме того, число пострадавших в массовой драке, по данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, увеличилось с 1 человека до 3, им оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html

https://ria.ru/20231130/migranty-1912877662.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, лахта центр