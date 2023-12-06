Рейтинг@Mail.ru
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 06.12.2023 (обновлено: 12:26 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны - РИА Новости, 06.12.2023
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны
После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:16
2023-12-06T12:26
происшествия
санкт-петербург
лахта центр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914078325_117:0:3758:2048_1920x0_80_0_0_398740e9e04824a18dcd37f5c882f4c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что драка произошла вечером 4 декабря. Она попала на видео. На кадрах видно, как люди в рабочей одежде из числа мигрантов нападают на других, бьют руками и ногами, наносят удары в лицо. Возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки. Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. "В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", - сообщили в пресс-службе. Также 13 мигрантов задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Кроме того, число пострадавших в массовой драке, по данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, увеличилось с 1 человека до 3, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html
https://ria.ru/20231130/migranty-1912877662.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914078325_712:0:3443:2048_1920x0_80_0_0_ea4ae28ffa04eee97ed012cb77392b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, лахта центр
Происшествия, Санкт-Петербург, Лахта Центр
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны

После драки мигрантов в Петербурге более 50 человек лишены патентов, 13 выдворят

© Фото : ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и ЛенобластиСотрудники МВД России на месте массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге
Сотрудники МВД России на месте массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти
Сотрудники МВД России на месте массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Ранее сообщалось, что драка произошла вечером 4 декабря. Она попала на видео. На кадрах видно, как люди в рабочей одежде из числа мигрантов нападают на других, бьют руками и ногами, наносят удары в лицо. Возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки.
Мигранты на территории производственно-складских помещений, расположенных в поселке совхоза имени Ленина в Московской области
Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье
Вчера, 09:38
Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов.
«
"В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", - сообщили в пресс-службе.
Также 13 мигрантов задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы Российской Федерации.
Кроме того, число пострадавших в массовой драке, по данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, увеличилось с 1 человека до 3, им оказывается медицинская помощь.
Ситуация возле многофункционального миграционного центра в Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Власти сообщили о планах снизить число трудовых мигрантов в Москве
30 ноября, 12:43
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛахта Центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала