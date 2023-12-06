https://ria.ru/20231206/migranty-1914076688.html
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны - РИА Новости, 06.12.2023
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны
После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:16
2023-12-06T12:16
2023-12-06T12:26
происшествия
санкт-петербург
лахта центр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. Ранее сообщалось, что драка произошла вечером 4 декабря. Она попала на видео. На кадрах видно, как люди в рабочей одежде из числа мигрантов нападают на других, бьют руками и ногами, наносят удары в лицо. Возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки. Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. "В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", - сообщили в пресс-службе. Также 13 мигрантов задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Кроме того, число пострадавших в массовой драке, по данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, увеличилось с 1 человека до 3, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, лахта центр
Происшествия, Санкт-Петербург, Лахта Центр
После драки мигрантов в Петербурге 13 человек выдворят из страны
После драки мигрантов в Петербурге более 50 человек лишены патентов, 13 выдворят
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. После массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Петербурге более 50 человек лишены трудовых патентов, еще 13 будут выдворены из страны, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Ранее сообщалось, что драка произошла вечером 4 декабря. Она попала на видео. На кадрах видно, как люди в рабочей одежде из числа мигрантов нападают на других, бьют руками и ногами, наносят удары в лицо. Возбуждено дело о хулиганстве, устанавливаются участники и зачинщики драки.
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Параллельно ГУМВД вечером 5 декабря провело масштабные мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов.
«
"В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны", - сообщили в пресс-службе.
Также 13 мигрантов задержаны и помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы Российской Федерации.
Кроме того, число пострадавших в массовой драке, по данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, увеличилось с 1 человека до 3, им оказывается медицинская помощь.
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