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Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи - РИА Новости, 06.12.2023
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11:32 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/metro-1914066257.html
Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи
Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи - РИА Новости, 06.12.2023
Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи
Метро и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:32
2023-12-06T11:32
санкт-петербург
кирилл поляков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Метро и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "Проработали вопрос для создания комфортной городской среды в новогоднюю и рождественскую ночи. Метрополитен будет работать. Соответственно, по итогам анализа прошлых периодов тоже определены маршруты наземного транспорта, которые также будут работать и обеспечивать возможность людям в новогоднюю ночь добираться до мест проведения мероприятий, в рождественскую ночь до богослужений в храмах", - сказал он на заседании городского правительства.
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санкт-петербург, кирилл поляков
Санкт-Петербург, Кирилл Поляков
Метро в Петербурге будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

В Петербурге метро и наземный транспорт будут работать в новогоднюю ночь

CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Станция метро Автово в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
CC BY 2.0 / Jorge Láscar /
Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Метро и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Проработали вопрос для создания комфортной городской среды в новогоднюю и рождественскую ночи. Метрополитен будет работать. Соответственно, по итогам анализа прошлых периодов тоже определены маршруты наземного транспорта, которые также будут работать и обеспечивать возможность людям в новогоднюю ночь добираться до мест проведения мероприятий, в рождественскую ночь до богослужений в храмах", - сказал он на заседании городского правительства.
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