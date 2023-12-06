Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российской армии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Лазарев, назначенный главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. 6 декабря 2023 года
Народный артист России Александр Лазарев, назначенный главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. 6 декабря 2023 года
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны.
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"Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.
C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.
Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой.
В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.
Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Режиссер спектаклей "Поминальная молитва", "Бег". Сыграл свыше 20 главных ролей в спектаклях, снялся более чем в 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и "Хрустальной Турандот", награжден орденом Дружбы.
Центральный академический театр Российской армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940-го новое здание театра открылось спектаклем "Полководец Суворов" Бахтерева и Разумовского.