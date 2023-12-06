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Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии - РИА Новости, 06.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:01 06.12.2023 (обновлено: 16:18 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/lazarev-1914058856.html
Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии - РИА Новости, 06.12.2023
Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:01
2023-12-06T16:18
культура
александр лазарев (актер)
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны.&quot;Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев&quot;, — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой.В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Режиссер спектаклей "Поминальная молитва", "Бег". Сыграл свыше 20 главных ролей в спектаклях, снялся более чем в 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и "Хрустальной Турандот", награжден орденом Дружбы.Центральный академический театр Российской армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940-го новое здание театра открылось спектаклем "Полководец Суворов" Бахтерева и Разумовского.
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александр лазарев (актер), центральный академический театр российской армии , министерство обороны рф (минобороны рф), москва, россия
Культура, Александр Лазарев (актер), Центральный академический театр Российской армии , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Россия
Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии

Александр Лазарев стал главным режиссером Театра Российской армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Лазарев, назначенный главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. 6 декабря 2023 года
Народный артист России Александр Лазарев, назначенный главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. 6 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Народный артист России Александр Лазарев, назначенный главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. 6 декабря 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны.
«

"Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.

C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.
Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой.
В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.
Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Режиссер спектаклей "Поминальная молитва", "Бег". Сыграл свыше 20 главных ролей в спектаклях, снялся более чем в 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и "Хрустальной Турандот", награжден орденом Дружбы.
Центральный академический театр Российской армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940-го новое здание театра открылось спектаклем "Полководец Суворов" Бахтерева и Разумовского.
Здание Центрального академического театра Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
В Театре Российской армии День защитника Отечества отметили концертом
23 февраля, 18:01
 
КультураАлександр Лазарев (актер)Центральный академический театр Российской армииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваРоссия
 
 
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