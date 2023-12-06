https://ria.ru/20231206/lazarev-1914058856.html

Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии

Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии - РИА Новости, 06.12.2023

Александра Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии

Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:01

2023-12-06T11:01

2023-12-06T16:18

культура

александр лазарев (актер)

центральный академический театр российской армии

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914135323_0:148:3082:1883_1920x0_80_0_0_001c189fcffbccd7099246000fc2fb5f.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Народный артист России Александр Лазарев возглавил Театр Российской армии, рассказали в Минобороны."Главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист России Александр Лазарев", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций.C 1995 по 2020 год пост главного режиссера занимал Борис Морозов. После этого, как следует из информации на сайте театра, должность была вакантной.Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой.В 1985 году проходил военную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии, а в 1990-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, курс Александра Калягина.Лазарев — ведущий артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Режиссер спектаклей "Поминальная молитва", "Бег". Сыграл свыше 20 главных ролей в спектаклях, снялся более чем в 80 фильмах. Лауреат Государственной премии России, Премии правительства Москвы, Театральной премии Станиславского и "Хрустальной Турандот", награжден орденом Дружбы.Центральный академический театр Российской армии начал работу 6 февраля 1930 года, а 14 сентября 1940-го новое здание театра открылось спектаклем "Полководец Суворов" Бахтерева и Разумовского.

https://ria.ru/20230223/teatr-1854018040.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лазарев (актер), центральный академический театр российской армии , министерство обороны рф (минобороны рф), москва, россия