https://ria.ru/20231206/lazarev-1914062267.html

Биография Александра Лазарева-младшего

Биография Александра Лазарева-младшего - РИА Новости, 06.12.2023

Биография Александра Лазарева-младшего

Народный артист России Александр Александрович Лазарев-младший родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье известных советских актеров Александра... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:14

2023-12-06T11:14

2023-12-06T11:14

справки

москва

александр лазарев (актер)

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Народный артист России Александр Александрович Лазарев-младший родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье известных советских актеров Александра Лазарева-старшего (1938-2011) и Светланы Немоляевой.В 12 лет начал играть в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского, ездил с родителями на гастроли.Военную службу проходил при Театре Советской армии, работал монтировщиком, дворником и грузчиком. В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Александра Калягина) и был принят в труппу "Московского государственного театра имени Ленинского комсомола" (Ленком, ныне "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"), где по настоящее время остается одним из ведущих актеров. Первые два года в театре были периодом ввода в рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (Чилиец, Шарманщик) "Юнона и Авось" (Матрос), спектакли "Ромул Великий" (Эмилиан), "Гамлет" (Клавдий, король Датский), "Бременские музыканты" (Трубадур).Затем последовали центральные роли в спектаклях Марка Захарова и Александра Морфова "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (Граф Альмавива), "Королевские игры" (Генрих VIII, король Англии), "Варвар и еретик" (Маркиз да Грие), "Шут Балакирев" (Монс Виллим Иванович, камергер, Меншиков, Светлейший князь), "Плач палача" (Писатель, он же Орфей), "Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)" (Макмэрфи), "Визит дамы" (Илл).В настоящее время актер занят в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (граф Альмавива), "Шут Балакирев" (Петр Великий). В качестве режиссера 17 марта 2021 года представил премьеру новой версии спектакля "Поминальная молитва" по одноименной пьесе Григория Горина. В феврале 2023 года выпустил спектакль "Бег" по пьесе Михаила Булгакова, в котором также исполняет роль генерал-майора в армии белых Григория Чарноты. Александр Лазарев-младший также играл в мюзикле "Метро" на сцене Московского театра Оперетты.В 1980 году дебютировал в кино в телефильме "Тайна Эдвина Друда", будучи школьником. В 1982 году снимался в сериале "Профессия – следователь".В 1993 году получил свою первую главную роль в драме "Провинциальный бенефис". Известность пришла к Лазареву-младшему в конце 1990-х годов после серии ролей в фильмах "Приятель покойника" (1997), "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь" (1998), "Умирать легко" (1999). Яркими в кинокарьере актера стали роли в нескольких сериях картины "Тайны дворцовых переворотов" (2000, 2003, 2008, 2012) режиссера Светланы Дружининой. Здесь Лазарев-младший сыграл Эрнста Бирона – фаворита русской императрицы Анны Иоанновны. В еще одном историческом сериале "Екатерина" (2014) актер воплотил образ графа Разумовского. Также успех у зрителя получили роли Лазарева-младшего в сериалах "Идиот" (2003), "Земский доктор" (2010, 2011, 2013, 2014), "Хозяйка тайги" (2009) и др. В сентябре 2019 года на Первом канале состоялась премьера комедийного сериала "Дипломат" с Лазаревым-младшим в главной роли. В сериале также снимались его мать, актриса Светлана Немоляева, и дочь Полина Лазарева. https://lazarev-ml.ru/Среди его работ последних лет – главные роли в фильмах "Пересуд", "Разбитое зеркало" (оба – 2020), "Графиня Аиссе" (2022). Он также снялся в фильмах "Союз Спасения" (2019) и "Союз спасения. Время гнева" (2022), "Гардемарины 1787. Мир" (2020) и в картине "Чайка" (2023), режиссером и сценаристом которой выступила его дочь Полина Лазарева.Всего фильмография артиста насчитывает более 70 фильмов.Актер является соведущим программы "Жди меня" на телеканале "НТВ". Александр Лазарев также выступал в роли чтеца. Участвовал в постановке оратории Сергея Прокофьева "Иван Грозный" на сцене театра "Ла Скала" (Милан, Италия).В 2015 году участвовал в литературно-музыкальной композиции "Облако в штанах" (Чтец) по Владимиру Маяковскому с участием народного артиста СССР Юрия Башмета и камерного оркестра "Солисты Москвы".Снимался в музыкальных клипах режиссера Тиграна Кеосаяна на песни Михаила Шуфутинского и Игоря Крутого.Александр Лазарев-младший – Народный артист России (2007). Лауреат Государственной премии России (1996), награжден орденом Дружбы (2021). Лауреат театральной премии Фонда Станиславского (1996), лауреат премии "Хрустальная Турандот" (1996), трижды лауреат театральной премии "Чайка" (1996, 2003, 2006).Актер женат, в браке родились двое детей. Дочь – Полина Лазарева (1990) – актриса Театра им. Маяковского, сын Сергей (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, александр лазарев (актер)