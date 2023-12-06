https://ria.ru/20231206/laos-1914026303.html

Кхамчен Вонгпоси: Лаос заинтересован в БРИКС

Кхамчен Вонгпоси: Лаос заинтересован в БРИКС - РИА Новости, 06.12.2023

Кхамчен Вонгпоси: Лаос заинтересован в БРИКС

Наступающий 2024 год обещает стать знаковым в развитии отношений России и ее исторического партнера в Юго-Восточной Азии – Лаосской Народно-Демократической... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:00

2023-12-06T09:00

интервью

лаос

россия

пекин

тхонглун сисулит

владимир путин

брикс

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Наступающий 2024 год обещает стать знаковым в развитии отношений России и ее исторического партнера в Юго-Восточной Азии – Лаосской Народно-Демократической Республики. В следующем году страна станет председателем Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а значит будет задавать ориентир международным отношениям регионального альянса. Недавно во Вьентьяне состоялось 17-е заседание Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, со стороны Лаоса его возглавил министр планирования и инвестиций ЛНДР Кхамчен Вонгпоси. В интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной министр заявил об интересе Лаоса к альянсу БРИКС, намерении содействовать открытию прямых рейсов и российским инвестициям, а также о проверенной первыми лицами Лаоса эффективности российского образования.– Россию и Лаос связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между нашими странами?– Наши страны, Лаос и Россия, имеют богатую историю отношений. И в настоящее время эти отношения продолжают двигаться в том же направлении и улучшаются. В прошлом и до сих пор, в любых условиях, мы всегда поддерживали друг друга. После обретения Лаосом независимости Россия улучшила кадровые ресурсы Лаосской НДР – мы можем заметить, что многие эффективные рабочие и сотрудники прошли обучение в Российской Федерации или бывшем Советском Союзе. В то же время Лаос поощряет поддержку России на региональной и международной арене, например, будучи партнером России в АСЕАН. Кроме того, регулярно проходит взаимодействие лидеров наших стран на высоком уровне.– Какие перспективы вы видите в диалоге Россия-АСЕАН в рамках будущего председательства Лаоса в Ассоциации?– В 2024 году Лаосская Народно-Демократическая Республика станет председателем АСЕАН. Мы ожидаем, что председательство Лаосской НДР будет иметь успех не меньший, чем у предыдущих стран-председателей. У диалога Россия-АСЕАН есть хорошие перспективы, которых мы собираемся достичь посредством различных коллективных усилий. Они будут включать более сильный акцент на сообществе АСЕАН, а также использование любых возможностей на фоне экономических вызовов и изменений в способах торговли, туризма и иностранных инвестиций.В диалоге Россия-АСЕАН мы продолжим продвигать предложения России о сотрудничестве в рамках ассоциации. Мы также готовы расширять совместно с Россией наши коллективные усилия, о которых говорилось выше.– Рассматривает ли Лаос возможность подать заявку на вступление в БРИКС?– Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления – ред.) в БРИКС. Я могу отметить, что все, что бы ни происходило со странами-членами БРИКС, имеет тенденцию быть позитивным. Лаос в настоящее время является страной-наблюдателем в БРИКС.Чтобы принять какие-либо действия в этом направлении, министерству планирования и инвестиций нужно будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством, а также пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в БРИКС.– В октябре президенты наших стран встретились в Пекине. Тогда президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным на русском языке. Считаете ли вы, что это говорит о позитивных личных отношениях наших лидеров? Что может означать такое взаимное уважение для геополитики?– Я тоже лично присутствовал на этой встрече в Пекине. Я видел, как оба лидера непринужденно общались друг с другом. Совместное общение высших руководителей наших двух стран на русском языке является знаком всеобъемлющего взаимопонимания обеих стран, которое нам необходимо сохранять.– В октябре из России в Лаос начали летать чартерные рейсы из Владивостока и Новосибирска. Как сообщалось, власти Лаоса также ведут переговоры с российской стороной об открытии рейсов из Москвы. Когда мы можем ожидать этого? Ждут ли российских туристов в Лаосе?– На мой взгляд, этот вопрос действительно важен. Успешное развитие этих переговоров будет означать, что Россия и Лаос по-прежнему поддерживают связь и обмениваются информацией, даже несмотря на то, что находятся очень далеко друг от друга. Доказательством этому были многочисленные попытки запустить прямые рейсы между нашими странами.От имени правительства и со стороны министерства планирования и инвестиций мы согласны поощрять продвижение прямых рейсов из России в Лаос и из Лаоса в Россию, но более конкретно об этом могут говорить ответственные представители правительств и авиакомпании. Обе стороны должны продолжать действовать. Мы со своей стороны готовы способствовать этому на уровне правительства (Лаоса – ред.).– Ранее власти Лаоса заявляли, что страна не намерена принимать чью-либо сторону во всех существующих конфликтах и спорах. В этой связи как относится Лаос к односторонним санкциям против Москвы?– Мы не намерены принимать чью-либо сторону во всех существующих конфликтах и спорах. Однако лидеры наших стран хорошо понимают друг друга. Лаос и Россия выбрали один и тот же путь, и наши две страны являются стратегическими партнерами.– Как вы оцениваете состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций? Ряд российских компаний уже десятилетия реализуют инвестиционные проекты в Лаосе. Насколько успешны эти инвестиционные проекты, и есть ли перспективы расширения инвестиционного сотрудничества?– Российские компании в Лаосской Народно-Демократической Республике столкнулись с трудностями, поскольку некоторые части регламента еще не были согласованы обеими сторонами. Тем не менее, положение дел для многих компаний сегодня улучшилось и имеет позитивные тенденции. В ближайшем будущем мы ожидаем, что окажем максимально возможную помощь в продвижении инвестиций и сотрудничества со стороны российских компаний.– Оба наших президента получили высшее образование в Санкт-Петербурге – тогдашнем Ленинграде – примерно в одни и те же годы. Как вы оцениваете российское образование? Возможно ли дальнейшее сотрудничество между университетами наших стран?– Россия – страна с хорошей системой образования, многие в Лаосе получили стипендии и окончили вузы в Советском Союзе и Российской Федерации. В настоящее время многие лидеры Лаосской НДР являются выпускниками бывшего Советского Союза, в том числе президент Тхонглун Сисулит и другие высокопоставленные люди в правительстве и Национальном собрании, которые могут доказать, насколько эффективна система образования России. Сотрудничество между университетами наших стран возможно, так как я знаю, что в министерствах образования обеих стран обсуждалась возможность вывода сотрудничества в сфере образования на более высокий уровень.Фундамент взаимной поддержки и сотрудничества между двумя странами был унаследован еще со времен бывшего Советского Союза, поэтому я считаю, что мы должны продолжать и распространять его на молодое поколение, чтобы сотрудничество между двумя странами без остановок расширялось и в будущем.

https://ria.ru/20231204/briks-1913718038.html

https://ria.ru/20231129/briks-1912639674.html

https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html

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лаос

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, лаос, россия, пекин, тхонглун сисулит, владимир путин, брикс