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Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time - РИА Новости, 06.12.2023
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Шоубиз
 
20:44 06.12.2023 (обновлено: 20:45 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/kot-1914221361.html
Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time
Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time - РИА Новости, 06.12.2023
Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time
Американская певица Тейлор Свифт, которую издание Time назвало "человеком года", рассказала, как вела переговоры об участии своего кота в фотосессии для... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:44
2023-12-06T20:45
россия
китай
тейлор свифт (певица)
владимир путин
си цзиньпин
человек года
time (журнал)
шоубиз
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт, которую издание Time назвало "человеком года", рассказала, как вела переговоры об участии своего кота в фотосессии для репортажа. В рейтинге "человек года" по версии Time певица обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, Барби. Свифт выложила в социальной сети Х свою переписку с изданием: "Журнал Time: Мы хотим назвать вас человеком года. – Я: Могу я принести моего кота?". В своем репортаже журнал действительно опубликовал фотографию певицы с котом, который лежит у нее плечах. Согласно публикации, кота зовут Бенджамин Баттон. Певица возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.
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россия, китай, тейлор свифт (певица), владимир путин, си цзиньпин, человек года, time (журнал)
Россия, Китай, Тейлор Свифт (певица), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Человек года, Time (журнал), Шоубиз
Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time

Тейлор Свифт рассказала о переговорах с Time об участии своего кота в фотосессии

© TIME USA, LLCОбложка журнала Time от 25 декабря 2023 года
Обложка журнала Time от 25 декабря 2023 года
© TIME USA, LLC
Обложка журнала Time от 25 декабря 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт, которую издание Time назвало "человеком года", рассказала, как вела переговоры об участии своего кота в фотосессии для репортажа.
В рейтинге "человек года" по версии Time певица обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, Барби.
Свифт выложила в социальной сети Х свою переписку с изданием: "Журнал Time: Мы хотим назвать вас человеком года. – Я: Могу я принести моего кота?".
В своем репортаже журнал действительно опубликовал фотографию певицы с котом, который лежит у нее плечах. Согласно публикации, кота зовут Бенджамин Баттон.
Певица возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.
Певица Тейлор Свифт выступает на стадионе Монументаль в рамках своего концертного тура The Eras Tour в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Биография Тейлор Свифт
Вчера, 18:49
 
ШоубизРоссияКитайТейлор Свифт (певица)Владимир ПутинСи ЦзиньпинЧеловек годаTime (журнал)
 
 
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