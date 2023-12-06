https://ria.ru/20231206/kot-1914221361.html

Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time

Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time - РИА Новости, 06.12.2023

Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time

Американская певица Тейлор Свифт, которую издание Time назвало "человеком года", рассказала, как вела переговоры об участии своего кота в фотосессии для... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:44

2023-12-06T20:44

2023-12-06T20:45

россия

китай

тейлор свифт (певица)

владимир путин

си цзиньпин

человек года

time (журнал)

шоубиз

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт, которую издание Time назвало "человеком года", рассказала, как вела переговоры об участии своего кота в фотосессии для репортажа. В рейтинге "человек года" по версии Time певица обошла президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, Барби. Свифт выложила в социальной сети Х свою переписку с изданием: "Журнал Time: Мы хотим назвать вас человеком года. – Я: Могу я принести моего кота?". В своем репортаже журнал действительно опубликовал фотографию певицы с котом, который лежит у нее плечах. Согласно публикации, кота зовут Бенджамин Баттон. Певица возглавила список Time впервые, однако появление на обложке этого журнала не стало для нее дебютом. В 2017 году певица была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.

https://ria.ru/20231206/svift-1914197202.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, тейлор свифт (певица), владимир путин, си цзиньпин, человек года, time (журнал)