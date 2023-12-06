https://ria.ru/20231206/kiev-1914072832.html
В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом
В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом - РИА Новости, 06.12.2023
В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал хорошим прогнозом слова американского сенатора о том, что Киев может... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:58
2023-12-06T11:58
2023-12-06T11:58
сергей цеков
украина
сша
в мире
крис мерфи (сенатор сша)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал хорошим прогнозом слова американского сенатора о том, что Киев может стать российским городом. Ранее член сената конгресса США от демократической партии Крис Мерфи заявил в интервью изданию Defense News, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если Украина не получит от США новую финансовую помощь. "Американский сенатор дает хорошие прогнозы на будущее для Украины. Украина - часть России, а Киев — российский город, это гораздо лучше, чем то, что Украина фактически является частью США, а Киев – американским городом, что принесло лишь страдания украинскому народу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, если бы народ и власти Украины не отрывались от своих исторических корней и не выбрали путь предательства, став слугами США, Украина бы сегодня жила и процветала. "Украина только в дружбе и вместе с Россией имеет огромный шанс стать мирным и процветающим государством", - считает сенатор.
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сергей цеков, украина, сша, в мире, крис мерфи (сенатор сша)
Сергей Цеков, Украина, США, В мире, Крис Мерфи (сенатор США)
В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом
Цеков назвал слова американского сенатора о российском Киеве хорошим прогнозом