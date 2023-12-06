https://ria.ru/20231206/kiev-1914072832.html

В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом

В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом - РИА Новости, 06.12.2023

В Совфеде назвали слова сенатора США о российском Киеве хорошим прогнозом

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал хорошим прогнозом слова американского сенатора о том, что Киев может... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:58

2023-12-06T11:58

2023-12-06T11:58

сергей цеков

украина

сша

в мире

крис мерфи (сенатор сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал хорошим прогнозом слова американского сенатора о том, что Киев может стать российским городом. Ранее член сената конгресса США от демократической партии Крис Мерфи заявил в интервью изданию Defense News, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если Украина не получит от США новую финансовую помощь. "Американский сенатор дает хорошие прогнозы на будущее для Украины. Украина - часть России, а Киев — российский город, это гораздо лучше, чем то, что Украина фактически является частью США, а Киев – американским городом, что принесло лишь страдания украинскому народу", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, если бы народ и власти Украины не отрывались от своих исторических корней и не выбрали путь предательства, став слугами США, Украина бы сегодня жила и процветала. "Украина только в дружбе и вместе с Россией имеет огромный шанс стать мирным и процветающим государством", - считает сенатор.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей цеков, украина, сша, в мире, крис мерфи (сенатор сша)