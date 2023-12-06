https://ria.ru/20231206/khmelnitskaya_oblast-1914012409.html

Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов

Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов - РИА Новости, 06.12.2023

Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов

Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T02:23

2023-12-06T02:23

2023-12-06T02:23

в мире

хмельницкая область

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хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. "Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", - написал он в соцсетях. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html

хмельницкая область

украина

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в мире, хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф