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Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов - РИА Новости, 06.12.2023
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02:23 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/khmelnitskaya_oblast-1914012409.html
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов - РИА Новости, 06.12.2023
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов
Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:23
2023-12-06T02:23
в мире
хмельницкая область
украина
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. "Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", - написал он в соцсетях. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html
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в мире, хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов

Замглавы военной администрации Хмельницкой области Тюрин заявил о работе ПВО

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО.
«
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", - написал он в соцсетях.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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