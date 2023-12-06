https://ria.ru/20231206/khmelnitskaya_oblast-1914012409.html
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов - РИА Новости, 06.12.2023
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов
Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:23
2023-12-06T02:23
2023-12-06T02:23
в мире
хмельницкая область
украина
хмельницкий (город)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9bf894a0a629d4b20db92bc5c373ab53.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый замглавы военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО. "Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", - написал он в соцсетях. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html
хмельницкая область
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_439cf0b8313328e575fc1ae043211a88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
В мире, Хмельницкая область, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО и звуках взрывов
Замглавы военной администрации Хмельницкой области Тюрин заявил о работе ПВО