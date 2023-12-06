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Эрдоган предостерег Израиль от возможных действий против ХАМАС в Турции - РИА Новости, 06.12.2023
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14:10 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/khamas-1914109971.html
Эрдоган предостерег Израиль от возможных действий против ХАМАС в Турции
Эрдоган предостерег Израиль от возможных действий против ХАМАС в Турции - РИА Новости, 06.12.2023
Эрдоган предостерег Израиль от возможных действий против ХАМАС в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тяжёлые последствия Израилю в случае преследования разведкой членов палестинского движения ХАМАС в Турции. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:10
2023-12-06T14:10
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тяжёлые последствия Израилю в случае преследования разведкой членов палестинского движения ХАМАС в Турции. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас же Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, писала газета. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции. "Во-первых, те, кто сделал эту новость, явно не знают Турцию. Они не знают турок. Они не знают нас. Если они совершат такую ошибку, то должны знать, что заплатят за нее очень, очень высокую цену. Те, кто сейчас предпринимает эти шаги, окружая Газу с воздуха, моря и суши, думали, что получат результат в течение недели. Что же произошло, получили ли они их? Нет. Если они осмелятся предпринять такой шаг против Турции и турок, они будут обречены расплачиваться за это так, что никогда больше не смогут выпрямить спину. Те, кто попытается это сделать, не должны забывать, что последствия этого могут быть очень серьезными", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара. По его словам, в мире "нет человека, который не знал бы, какой путь прошла Турция в области разведки и безопасности". "Кроме того, мы не являемся государством, основанным вчера. Никто не должен забывать об этом", - подчеркнул турецкий лидер.
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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган предостерег Израиль от возможных действий против ХАМАС в Турции

Эрдоган: Израиль ждут последствия при активизации разведки против ХАМАС в Турции

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тяжёлые последствия Израилю в случае преследования разведкой членов палестинского движения ХАМАС в Турции.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников писала, что спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас же Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, писала газета. При этом турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах страны сообщал, что турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции.
"Во-первых, те, кто сделал эту новость, явно не знают Турцию. Они не знают турок. Они не знают нас. Если они совершат такую ошибку, то должны знать, что заплатят за нее очень, очень высокую цену. Те, кто сейчас предпринимает эти шаги, окружая Газу с воздуха, моря и суши, думали, что получат результат в течение недели. Что же произошло, получили ли они их? Нет. Если они осмелятся предпринять такой шаг против Турции и турок, они будут обречены расплачиваться за это так, что никогда больше не смогут выпрямить спину. Те, кто попытается это сделать, не должны забывать, что последствия этого могут быть очень серьезными", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Катара.
По его словам, в мире "нет человека, который не знал бы, какой путь прошла Турция в области разведки и безопасности".
"Кроме того, мы не являемся государством, основанным вчера. Никто не должен забывать об этом", - подчеркнул турецкий лидер.
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В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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