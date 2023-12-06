https://ria.ru/20231206/kazakhstan-1914072041.html
Суд в Казахстане ликвидировал фонд "Слава Украине"
Суд в Казахстане ликвидировал фонд "Слава Украине" - РИА Новости, 06.12.2023
Суд в Казахстане ликвидировал фонд "Слава Украине"
Специализированный экономический суд Атырауской области Казахстана вынес решение о ликвидации фонда "Слава Украине", который оказывал помощь жертвам военных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:55
2023-12-06T11:55
2023-12-06T11:55
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АСТАНА, 6 дек – РИА Новости. Специализированный экономический суд Атырауской области Казахстана вынес решение о ликвидации фонда "Слава Украине", который оказывал помощь жертвам военных действий, сообщило в среду казахстанское международное бюро по правам человека. "В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украіні" (Слава Украине – ред.), основным направлением которого стала гуманитарная помощь жертвам военных действий", - говорится в сообщении. В сообщении бюро по правам человека отмечено, что суд этим решением удовлетворил иск областного департамента юстиции, в котором были изложены доводы о несоответствии устава организации с нормами законодательства. В комментарии руководитель фонда Турарбек Кусаинов рассказал, что за срок своего существования его организация собрала и успела отправить на Украину гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов тенге (около 11 тысяч долларов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, атырау, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Казахстан, Атырау, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд в Казахстане ликвидировал фонд "Слава Украине"
В Казахстане суд ликвидировал фонд, отправлявший гуманитарную помощь на Украину