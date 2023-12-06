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Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани - РИА Новости, 06.12.2023
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15:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/iran-1914143306.html
Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани
Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани - РИА Новости, 06.12.2023
Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани
Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:48
2023-12-06T15:48
в мире
сша
багдад (город)
тегеран (город)
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС республики) Касема Сулеймани, передает агентство IRNA. "Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани", - приводит агентство IRNA заявление суда. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20230102/suleymani-1842845738.html
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в мире, сша, багдад (город), тегеран (город), касем сулеймани, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Багдад (город), Тегеран (город), Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

Иранский суд обязал США выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство Сулеймани

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС республики) Касема Сулеймани, передает агентство IRNA.
"Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани", - приводит агентство IRNA заявление суда.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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В миреСШАБагдад (город)Тегеран (город)Касем СулейманиКорпус стражей исламской революции
 
 
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