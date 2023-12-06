https://ria.ru/20231206/iran-1914143306.html

Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани - РИА Новости, 06.12.2023

Иранский суд обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:48

2023-12-06T15:48

2023-12-06T15:48

в мире

сша

багдад (город)

тегеран (город)

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС республики) Касема Сулеймани, передает агентство IRNA. "Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани", - приводит агентство IRNA заявление суда. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20230102/suleymani-1842845738.html

сша

багдад (город)

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, багдад (город), тегеран (город), касем сулеймани, корпус стражей исламской революции