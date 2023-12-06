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Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023
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19:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/gibel-1914209974.html
Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова
Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова - РИА Новости, 06.12.2023
Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что погибший при подрыве автомобиля в Луганске депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:30
2023-12-06T19:30
в мире
россия
луганск
луганская народная республика
олег попов
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что погибший при подрыве автомобиля в Луганске депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью для украинских силовиков. Ранее депутат парламента ЛНР Юрий Юрой сообщил, что депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске. "Сегодня днем в результате взрыва в центре Луганска погиб наш товарищ ‒ депутат Народного Совета Луганской Народной Республики первого и третьего созывов Олег Попов. В его автомобиле сработало взрывное устройство. ... С первых дней существования Луганской Народной Республики Олег Попов встал на ее защиту, сражался в рядах народного ополчения. Он был желанной мишенью для украинских силовиков... Гибель Олега Николаевича Попова ‒ тяжелая утрата для всех нас", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава ЛНР отметил, что сейчас следователи и криминалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия, хотя Следственное управление СК России по ЛНР уже возбудило уголовное дело. Он добавил, что согласно предварительным данным, Попов стал жертвой "очередного террористического акта, организованного преступным киевским режимом". Пасечник напомнил, что первое покушение на депутата было совершено 20 сентября 2022 года, заказчиком выступила СБУ, однако исполнителя задержали в ходе операции спецслужб. "Олег Попов внес немалый вклад в разработку законодательной базы нашей республики в качестве председателя комитета Народного Совета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Он был настоящим патриотом своей земли и многое делал для того, чтобы ее жители чувствовали себя спокойнее и увереннее", - отметил глава ЛНР. Пасечник также выразил соболезнования родным и близким Попова.
https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html
россия
луганск
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в мире, россия, луганск, луганская народная республика, олег попов, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
В мире, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Олег Попов, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Пасечник прокомментировал гибель депутата ЛНР Олега Попова

Пасечник о гибели депутата ЛНР: Попов был желанной мишенью для силовиков ВСУ

© Фото : Народный Совет ЛНР/ВКонтактеДепутат Народного Совета ЛНР Олег Попов
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Народный Совет ЛНР/ВКонтакте
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что погибший при подрыве автомобиля в Луганске депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью для украинских силовиков.
Ранее депутат парламента ЛНР Юрий Юрой сообщил, что депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля у стадиона "Авангард" в Луганске.
«
"Сегодня днем в результате взрыва в центре Луганска погиб наш товарищ ‒ депутат Народного Совета Луганской Народной Республики первого и третьего созывов Олег Попов. В его автомобиле сработало взрывное устройство. ... С первых дней существования Луганской Народной Республики Олег Попов встал на ее защиту, сражался в рядах народного ополчения. Он был желанной мишенью для украинских силовиков... Гибель Олега Николаевича Попова ‒ тяжелая утрата для всех нас", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР отметил, что сейчас следователи и криминалисты работают над установлением всех обстоятельств происшествия, хотя Следственное управление СК России по ЛНР уже возбудило уголовное дело. Он добавил, что согласно предварительным данным, Попов стал жертвой "очередного террористического акта, организованного преступным киевским режимом".
Пасечник напомнил, что первое покушение на депутата было совершено 20 сентября 2022 года, заказчиком выступила СБУ, однако исполнителя задержали в ходе операции спецслужб.
«
"Олег Попов внес немалый вклад в разработку законодательной базы нашей республики в качестве председателя комитета Народного Совета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Он был настоящим патриотом своей земли и многое делал для того, чтобы ее жители чувствовали себя спокойнее и увереннее", - отметил глава ЛНР.
Пасечник также выразил соболезнования родным и близким Попова.
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Биография Олега Попова
Вчера, 17:32
 
В миреРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаОлег ПоповЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
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