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На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина
На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина - РИА Новости, 06.12.2023
На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина
Крупная партия героина, весом более 71 килограмма, была задержана на таможенном посту "Фотехабад" на севере Таджикистана на границе с Узбекистаном, сообщили РИА РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:41
2023-12-06T18:41
2023-12-06T18:41
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ДУШАНБЕ, 6 дек - РИА Новости. Крупная партия героина, весом более 71 килограмма, была задержана на таможенном посту "Фотехабад" на севере Таджикистана на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Таможенного комитета Таджикистана. "При осмотре прицепа грузовика было изъято 65 черных полиэтиленовых пакетов с белым порошком. Согласно экспертизе, это был героин общим весом 71 килограммов 110 грамм", - сказал собеседник агентства. По его данным, за рулем грузовика, зарегистрированного в России, находился 31-летний житель Согдийской области Махровар Буриев.
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таджикистан, узбекистан, россия
Таджикистан, Узбекистан, Россия
На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина
На таджикско-узбекской границе задержали партию героина, весом 71 килограмм