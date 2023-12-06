https://ria.ru/20231206/geroin-1914195859.html

На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина

На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина - РИА Новости, 06.12.2023

На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина

Крупная партия героина, весом более 71 килограмма, была задержана на таможенном посту "Фотехабад" на севере Таджикистана на границе с Узбекистаном, сообщили РИА РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:41

2023-12-06T18:41

2023-12-06T18:41

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ДУШАНБЕ, 6 дек - РИА Новости. Крупная партия героина, весом более 71 килограмма, была задержана на таможенном посту "Фотехабад" на севере Таджикистана на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Таможенного комитета Таджикистана. "При осмотре прицепа грузовика было изъято 65 черных полиэтиленовых пакетов с белым порошком. Согласно экспертизе, это был героин общим весом 71 килограммов 110 грамм", - сказал собеседник агентства. По его данным, за рулем грузовика, зарегистрированного в России, находился 31-летний житель Согдийской области Махровар Буриев.

https://ria.ru/20230901/geroin-1893557910.html

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таджикистан, узбекистан, россия