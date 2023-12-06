https://ria.ru/20231206/forum-1914101767.html
Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ
Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ - РИА Новости, 06.12.2023
Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил провести в России форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", по аналогии с тем, что состоялся... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:39
2023-12-06T13:39
2023-12-06T13:39
союзное государство
минск
россия
сергей кравцов
российская академия наук
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил провести в России форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", по аналогии с тем, что состоялся в октябре в Минске. "В Минске состоялся форум Союзного государства, посвященный общей истории и судьбе двух стран, "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", мы тоже активное приняли участие, давайте..., может быть, продолжим, подумаем, как организовать этот форум, может быть, в Российской Федерации", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как сообщается на сайте Минпросвещения России, форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба" прошел в Минске 3-4 октября 2023 года, ключевым итогом первого дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом истории НАН Республики Беларусь и Институтом российской истории РАН.
https://ria.ru/20231201/mezentsev-1913229505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, россия, сергей кравцов, российская академия наук
Союзное государство, Минск, Россия, Сергей Кравцов, Российская академия наук