https://ria.ru/20231206/forum-1914101767.html

Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ

Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ - РИА Новости, 06.12.2023

Кравцов предложил провести в РФ форум, посвященный истории СГ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил провести в России форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", по аналогии с тем, что состоялся... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:39

2023-12-06T13:39

2023-12-06T13:39

союзное государство

минск

россия

сергей кравцов

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735464507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57828cec0256417400257d54f58ede10.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов предложил провести в России форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", по аналогии с тем, что состоялся в октябре в Минске. "В Минске состоялся форум Союзного государства, посвященный общей истории и судьбе двух стран, "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", мы тоже активное приняли участие, давайте..., может быть, продолжим, подумаем, как организовать этот форум, может быть, в Российской Федерации", - сказал Кравцов в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва — Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как сообщается на сайте Минпросвещения России, форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба" прошел в Минске 3-4 октября 2023 года, ключевым итогом первого дня стало подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом истории НАН Республики Беларусь и Институтом российской истории РАН.

https://ria.ru/20231201/mezentsev-1913229505.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

минск, россия, сергей кравцов, российская академия наук