https://ria.ru/20231206/etap-1914087330.html

"Завершающий этап". В США раскрыли, что Россия сделает на Украине

"Завершающий этап". В США раскрыли, что Россия сделает на Украине - РИА Новости, 06.12.2023

"Завершающий этап". В США раскрыли, что Россия сделает на Украине

Конфликт на Украине закончится взятием Одессы под контроль России ради обеспечения безопасности Крыма, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:55

2023-12-06T12:55

2023-12-06T12:55

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится взятием Одессы под контроль России ради обеспечения безопасности Крыма, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут. <...> Я не верю, что Россия сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, потому что Киев с коллективным Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю", — утверждает эксперт.Риттер также предупредил, что конфликт на Украине переходит в завершающий этап, и ВСУ ужесточат боевые действия из-за отчаяния, вызванного прекращением западной поддержки."Мы наблюдаем завершающий этап этого конфликта", — считает бывший разведчик.Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признавал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".Газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран сообщала, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах.

https://ria.ru/20231206/priznanie-1914055404.html

https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html

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