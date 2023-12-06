"Завершающий этап". В США раскрыли, что Россия сделает на Украине
Риттер: конфликт на Украине не закончится, пока Россия не возьмет Одессу
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится взятием Одессы под контроль России ради обеспечения безопасности Крыма, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
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"У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут. <...> Я не верю, что Россия сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, потому что Киев с коллективным Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю", — утверждает эксперт.
Риттер также предупредил, что конфликт на Украине переходит в завершающий этап, и ВСУ ужесточат боевые действия из-за отчаяния, вызванного прекращением западной поддержки.
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"Мы наблюдаем завершающий этап этого конфликта", — считает бывший разведчик.
Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признавал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".
Газета Washington Post со ссылкой на беседы с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран сообщала, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Киев и Вашингтон начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах.