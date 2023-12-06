https://ria.ru/20231206/erdogan-1914074243.html
В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган
В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.12.2023
В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган
Выступая против геноцида в секторе Газа, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:08
2023-12-06T12:08
2023-12-06T12:08
в мире
турция
палестина
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реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Выступая против геноцида в секторе Газа, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" перед визитом в Афины. В Греции 7 декабря пройдут переговоры Эрдогана с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и состоится заседание Высшего совета сотрудничества. Газета отметила, что Турция является членом НАТО и стратегическим партнером многих западных стран, но Эрдоган очень критически относится к Западу и Израилю по вопросу Газы, и потому возникает вопрос: "Принадлежит ли Турция Западу?". "Турция вступила в НАТО вместе с Грецией 71 год назад. Как вы знаете, критерием принадлежности к Западу или Европе не является членство в Европейском союзе", - ответил президент. "Реакция Турции на несправедливость и бесчеловечное обращение, которому подвергается палестинский народ, и тот факт, что мы не стесняемся критиковать Израиль за его действия, которые явно нарушают международное право, международное гуманитарное право и права человека, являются естественным требованием. Учитывая, что многие страны Запада сегодня все чаще занимают схожие позиции, выполнение подобного морального обязательства со стороны Турции в вопросе о Палестине не может ставить под сомнение ее "принадлежность Западу", - сказал Эрдоган. По его словам, некоторые западные страны иногда могут игнорировать ценности, которые они защищают, и молчание по поводу жестокости в секторе Газа - самый яркий пример этого. "Фактически, выступая против геноцида в секторе Газа, мы также защищаем фундаментальные ценности западного общества. В Газе нарушаются фундаментальные права людей всех возрастов, даже младенцев в колыбелях. Молчание перед лицом вопиющего нарушения прав человека, систематической оккупации земель и домов людей, пренебрежения их правами собственности и лишения палестинцев права самим определять свое будущее - где эти вещи в ценностях западной цивилизации? Разве бомбардировки больниц, удары по школам, лагерям беженцев, рынкам и убийства мирных жителей совместимы с западными ценностями? Говорить людям в Газе "идите на юг" и сбрасывать бомбы на тех, кто направляется в ту сторону, - это отношение, принятое Западом? Теперь я спрашиваю, принадлежит Западу Турция или страны, которые намеренно молчат обо всем этом?" - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20231025/turtsiya-1905130520.html
https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, палестина, греция, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Палестина, Греция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что в Палестине Турция защищает фундаментальные ценности Запада
АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости.
Выступая против геноцида в секторе Газа, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини"
перед визитом в Афины.
В Греции
7 декабря пройдут переговоры Эрдогана с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом
и состоится заседание Высшего совета сотрудничества.
Турция готова стать страной-гарантом Палестины
Газета отметила, что Турция является членом НАТО
и стратегическим партнером многих западных стран, но Эрдоган очень критически относится к Западу и Израилю
по вопросу Газы, и потому возникает вопрос: "Принадлежит ли Турция Западу?".
"Турция вступила в НАТО вместе с Грецией 71 год назад. Как вы знаете, критерием принадлежности к Западу или Европе
не является членство в Европейском союзе", - ответил президент.
"Реакция Турции на несправедливость и бесчеловечное обращение, которому подвергается палестинский народ, и тот факт, что мы не стесняемся критиковать Израиль за его действия, которые явно нарушают международное право, международное гуманитарное право и права человека, являются естественным требованием. Учитывая, что многие страны Запада сегодня все чаще занимают схожие позиции, выполнение подобного морального обязательства со стороны Турции в вопросе о Палестине не может ставить под сомнение ее "принадлежность Западу", - сказал Эрдоган.
По его словам, некоторые западные страны иногда могут игнорировать ценности, которые они защищают, и молчание по поводу жестокости в секторе Газа - самый яркий пример этого.
"Фактически, выступая против геноцида в секторе Газа, мы также защищаем фундаментальные ценности западного общества. В Газе нарушаются фундаментальные права людей всех возрастов, даже младенцев в колыбелях. Молчание перед лицом вопиющего нарушения прав человека, систематической оккупации земель и домов людей, пренебрежения их правами собственности и лишения палестинцев права самим определять свое будущее - где эти вещи в ценностях западной цивилизации? Разве бомбардировки больниц, удары по школам, лагерям беженцев, рынкам и убийства мирных жителей совместимы с западными ценностями? Говорить людям в Газе "идите на юг" и сбрасывать бомбы на тех, кто направляется в ту сторону, - это отношение, принятое Западом? Теперь я спрашиваю, принадлежит Западу Турция или страны, которые намеренно молчат обо всем этом?" - сказал Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Нетаньяху угрожает безопасности всего региона