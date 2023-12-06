https://ria.ru/20231206/erdogan-1914074243.html

В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган

В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.12.2023

В Палестине Турция защищает западные ценности, заявил Эрдоган

Выступая против геноцида в секторе Газа, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:08

2023-12-06T12:08

2023-12-06T12:08

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кириакос мицотакис

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Выступая против геноцида в секторе Газа, Турция также защищает фундаментальные ценности западного общества, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете "Катимерини" перед визитом в Афины. В Греции 7 декабря пройдут переговоры Эрдогана с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом и состоится заседание Высшего совета сотрудничества. Газета отметила, что Турция является членом НАТО и стратегическим партнером многих западных стран, но Эрдоган очень критически относится к Западу и Израилю по вопросу Газы, и потому возникает вопрос: "Принадлежит ли Турция Западу?". "Турция вступила в НАТО вместе с Грецией 71 год назад. Как вы знаете, критерием принадлежности к Западу или Европе не является членство в Европейском союзе", - ответил президент. "Реакция Турции на несправедливость и бесчеловечное обращение, которому подвергается палестинский народ, и тот факт, что мы не стесняемся критиковать Израиль за его действия, которые явно нарушают международное право, международное гуманитарное право и права человека, являются естественным требованием. Учитывая, что многие страны Запада сегодня все чаще занимают схожие позиции, выполнение подобного морального обязательства со стороны Турции в вопросе о Палестине не может ставить под сомнение ее "принадлежность Западу", - сказал Эрдоган. По его словам, некоторые западные страны иногда могут игнорировать ценности, которые они защищают, и молчание по поводу жестокости в секторе Газа - самый яркий пример этого. "Фактически, выступая против геноцида в секторе Газа, мы также защищаем фундаментальные ценности западного общества. В Газе нарушаются фундаментальные права людей всех возрастов, даже младенцев в колыбелях. Молчание перед лицом вопиющего нарушения прав человека, систематической оккупации земель и домов людей, пренебрежения их правами собственности и лишения палестинцев права самим определять свое будущее - где эти вещи в ценностях западной цивилизации? Разве бомбардировки больниц, удары по школам, лагерям беженцев, рынкам и убийства мирных жителей совместимы с западными ценностями? Говорить людям в Газе "идите на юг" и сбрасывать бомбы на тех, кто направляется в ту сторону, - это отношение, принятое Западом? Теперь я спрашиваю, принадлежит Западу Турция или страны, которые намеренно молчат обо всем этом?" - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20231025/turtsiya-1905130520.html

https://ria.ru/20231205/netanyakhu-1913870883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, палестина, греция, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году