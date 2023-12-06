https://ria.ru/20231206/erdogan-1914061645.html

Турция и Греция подпишут Декларацию о добрососедстве, заявил Эрдоган

Турция и Греция подпишут Декларацию о добрососедстве, заявил Эрдоган - РИА Новости, 06.12.2023

Турция и Греция подпишут Декларацию о добрососедстве, заявил Эрдоган

Греция и Турция по итогам заседания Высшего совета сотрудничества, которое пройдет 7 декабря в Афинах, подпишут Декларацию о дружественных отношениях и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:11

2023-12-06T11:11

2023-12-06T11:13

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АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Греция и Турция по итогам заседания Высшего совета сотрудничества, которое пройдет 7 декабря в Афинах, подпишут Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете "Катимерини" перед визитом в Афины. По словам Эрдогана, в последнее время две страны проявляют волю развивать сотрудничество. "Это общее намерение будет четко зафиксировано в Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве, которую мы надеемся подписать в Афинах 7 декабря", - сказал президент Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сказать премьеру Греции Кириакосу Мицотакису о том, что не считает Грецию своим врагом и Турция не угрожает, если сама не получает угроз."Я ему так скажу: Кириакос, друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам. Давайте укреплять доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех секторах, в экономике, торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях, образовании, молодежных вопросах. Давайте проявлять взаимную заботу и беспокойство об историческом и культурном наследии наших стран", - сказал Эрдоган в ответ на вопрос, что он скажет на встрече греческому премьеру."Будь то вопросы в Эгейском море, совместная борьба с нелегальной иммиграцией или текущие проблемы турецкого меньшинства в Греции - нет такой проблемы, которую мы не могли бы решить путем диалога на основе взаимной доброй воли", - добавил он.По словам Эрдогана, в последнее время две страны проявляют волю к развитию сотрудничества."Это общее намерение также будет четко зафиксировано в Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве, которую мы надеемся подписать в Афинах 7 декабря", - сказал турецкий президент."Греция – наша соседняя страна, и мы всегда останемся соседями. У нас одна и та же география, одно и то же море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Мы связаны нашим прошлым. Есть много вопросов, которые мы пока не смогли решить между собой. Обе страны знают это. Однако от нас зависит, позволим ли мы этим проблемам вызвать напряженность и разногласия между нашими правительствами и нашими народами", - отметил Эрдоган.По его словам, в Турции "никогда не считали соседнюю Грецию врагом или соперником", как и всем странам, ей нужны друзья, а не враги."Я часто говорю, что мы считаем, что у нас нет непреодолимых проблем с нашими соседями, и особенно с Грецией. Я думаю, что в последнее время изменилось то, что греческая сторона пересмотрела свое отношение к нам и начала понимать, что мы являемся нацией, которая никогда не откажется от протянутой ей руки дружбы", - сказал он.На вопрос про его неоднократные заявления, что турки "могут прийти внезапно однажды ночью", Эрдоган ответил, что оно касалось "террористических элементов, которые угрожают безопасности" Турции."Нас должны бояться только те, кто нам угрожает. Мы сказали, что ночью придем к террористическим элементам, угрожающим безопасности нашей страны, и мы сделали то, что должны были сделать. Мы уничтожили и будем уничтожать очаги терроризма", - ответил Эрдоган.Союзники по НАТО Греция и Турция десятилетия не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов – демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.

https://ria.ru/20231118/problemy-1910321061.html

https://ria.ru/20231204/gretsiya-1913726082.html

https://ria.ru/20230330/zabor-1861885154.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, греция, афины, реджеп тайип эрдоган, нато