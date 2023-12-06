https://ria.ru/20231206/deti-1914205442.html

СФ обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей 7 декабря

СФ обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей 7 декабря - РИА Новости, 06.12.2023

СФ обсудит обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей 7 декабря

Совет Федерации на заседании 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:04

2023-12-06T19:04

2023-12-06T19:04

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 7 декабря обсудит обращение обеих палат российского парламента к ООН, парламентам мира о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка, соответствующий вопрос включен в повестку заседания, которая расположена на сайте Совфеда. Ранее глава международного комитета Григорий Карасин сообщал РИА Новости, что палата рассмотрит данный вопрос на заседании в четверг. Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "Члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка", - говорится в документе (текст есть в распоряжении РИА Новости). Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних". "Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках", - подчеркивается в обращении. "Депутаты Государственной думы и сенаторы Российской Федерации призывают <...> Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию, с тем чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе. Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец". "Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит, и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели. "С сожалением приходится констатировать, что Верховный комиссар ООН по правам человека и возглавляемое им Управление, помощник генерального секретаря ООН по правам человека, специальные процедуры Совета ООН по правам человека, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Комитет ООН по правам ребенка, гуманитарные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Европейский суд по правам человека намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной систематических преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и, таким образом, уклоняются от выполнения своих прямых обязательств", - говорится в документе. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении. "Такой предвзятый и непрофессиональный подход еще больше развязывает руки киевским правителям, продолжающим нарушать международное гуманитарное право и обрекающим на гибель и страдания еще большее число ни в чем не повинных детей", - добавляют законодатели. В российском парламенте отмечают, что "имеются многочисленные факты использования при попустительстве украинских силовых структур детей для сексуального рабства и педофилии, а также в незаконной детской порноиндустрии, которая при нынешних киевских властях процветает на Украине в промышленных масштабах". "Кроме того, киевские власти в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью, покрывают целенаправленное похищение детей с целью их вывоза за границу, тем самым игнорируя статьи указанной Конвенции (ООН о правах ребенка - ред.), закрепляющие обязанность государств защищать детей от похищения и торговли для последующей эксплуатации", - говорится в документе. В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов". Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html

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украина, оон, госдума рф, совет федерации рф, григорий карасин, в мире